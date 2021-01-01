الصدام بين أمريكا والصين يقترب إلى "نقطة الغليان".. وإسرائيل في مأزق كبير



الصدام بين أمريكا والصين الصدام بين أمريكا والصين





أكدت إسرائيل أنها ستطلع الولايات المتحدة على الصفقات المهمة التي تبرمها مع الصين، وأنه في حال معارضة واشنطن سيتم إعادة النظر فيها، وذلك على خلفية مخاوف أمريكا من تقارب الصين المتزايد مع إسرائيل.



أفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن "مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، المسؤول عن صياغة سياسة الإدارة تجاه الصين ناقش هذه المسألة مع وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، خلال زيارته لإسرائيل قبل حوالي أسبوعين، وكذلك في اجتماع سابق عقده الجانبان في واشنطن".

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وعلى الرغم من أن “أمريكا لم تطلب ذلك رسميا، بدأت إسرائيل تناقش داخليا العلاقات مع الصين، وجرت مثل هذه النقاشات في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، ووزارتي الدفاع والأمن الداخلي".وذكرت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل تواجه الآن معضلة استراتيجية؛ وسط تقديرات بأن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ستصل قريبا إلى نقطة الغليان".وأشارت هاآرتس، إلى أن "المسؤولين في إدارة بايدن أرسلوا في الأشهر الأخيرة رسائل إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين حول مخاوفهم بشأن الاستثمارات الصينية في مشاريع البنية التحتية في البلاد".