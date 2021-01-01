تعرضت قاعدة عسكرية تابعة لـ الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي شرقي سوريا، اليوم الاثنين، لقصف بالصواريخ وقذائف الهاون من جهة مجهولة.
وحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، فإن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، تعرضت للقصف مساء اليوم الاثنين، حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط الحقل دون أي معلومات عن تسجيل إصابات بين صفوف جنود الجيش الأمريكي.
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التعليقات على قصف صاروخي يستهدف قاعدة لـ الجيش الأمريكي في سوريا
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