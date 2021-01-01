8 فوائد صحية لتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم



الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم





يوجد معدن المغنيسيوم بكميات متغيرة في التوابل، والأعشاب، والقرنفل، والزعفران، وجنين القمح، والنخالة، والمكسرات، وتكمن أهم فوائده في زيادة كثافة المعادن في العمود الفقري والتحكم في مستويات السكر في الدم.. إليك أبرز فوائده وفقا لموقع المنجنيز وفقا لموقع stylecraze



1. يقوي العظام

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المنغنسيوم مفيد للنساء بعد انقطاع الطمث ويمكن أن يؤدي نقص المنغنسيوم عند النساء بعد انقطاع الطمث إلى زيادة كمية المعادن النادرة ويسبب كسورًا طفيفة.2. خطر الإصابة بالأمراض الالتهابيةيحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعده على مراقبة نشاط الجذور الحرة في أجسامنا، هذه الجذور الحرة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا البشرية وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض ضارة أخرى.وبالتالي، من الضروري إضافة مصادر أو مكملات غذائية غنية إلى نظامك الغذائي لتجنب خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية.3. يتحكم في مستويات السكريمكن أن يتحكم المنغنسيوم في مستويات السكر في الدم في أجسامنا ويساعد في الوقاية من مرض السكري. يمكن للمنغنيز تركيب وإفراز الأنسولين في الدم للسيطرة على مستوى السكر.يساعد هذا أيضًا على تنظيم الانخفاضات غير المتوقعة في نسبة السكر في الدم، مما يجعل الحياة أسهل لمرضى السكر.أبرزها ضعف العظام.. 3 علامات تشير لنقص المنجنيزأبرزها ضبط السكر في الدم.. فوائد غير متوقعة لتناول المنجنيز4. يضبط معدل الأيضيعد تنظيم التمثيل الغذائي في الجسم من الوظائف الأساسية للمنغنيز. الإنزيمات المنشطة بالمنغنسيوم مفيدة لاستقلاب الكوليسترول والأحماض الأمينية والكربوهيدرات والفيتامينات مثل فيتامين هـ وفيتامين ب 1 كما أنه يساعد في الأداء السليم للكبد.5.يعالج الالتهاباتيمكن أن يساعد المنغنسيوم في منحك خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تخفف من التهاب المفاصل، وبالتالي المساعدة في تقليل أعراض الحالة.6. يمنع هشاشة العظاميمكن أن تعطيك مكملات المنغنيز الراحة من هشاشة العظام والتهاب المفاصل لأن هذا المعدن الأساسي يمكن أن يزيد كثافة العظام وكثافة المعادن.7. جيد لصحة الغدة الدرقيةالمنغنسيوم ضروري جدًا لصحة الغدة الدرقية، يعتبر المنغنيز عاملاً مساعدًا أساسيًا للعديد من الإنزيمات مثل هرمون الغدة الدرقية، وهو هرمون حيوي في الغدة الدرقية.من المهم الحفاظ على الأداء السليم للغدة الدرقية لتجنب المشاكل الصحية.يمكن أن يكون هذا مفيدًا للحفاظ على الشهية المناسبة، والتمثيل الغذائي، والوزن، وكفاءة نظام الأعضاء.8. يخفف من متلازمة الدورة الشهريةيمكن أن تعاني العديد من النساء من متلازمة ما قبل الحيض، يساعد المنغنسيوم في إدارة تقلبات المزاج وتقليل الصداع والاكتئاب. يُنصح النساء اللواتي يعانين من أعراض المتلازمة السابقة للحيض بتناول مكملات المنغنسيوم .