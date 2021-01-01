قصور القلب.. أعراضه وكيف تحمي نفسك من الإصابة به

قصور القلب
يضخ القلب السليم الدم إلى جميع أجزاء الجسم. إذا فشل القلب في ضخ الدم بالمستوى المطلوب ، فإن السائل يميل إلى التراكم في الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم مع نقص إمداد الدم للأعضاء الحيوية مثل الكلى والدماغ وهذا ما يعرف بفشل القلب. يُقدر عبء قصور القلب بنحو 23 مليونًا في جميع أنحاء العالم.
يمكن أن يكون ضعف وظائف القلب بسبب النوبة القلبية وانسداد تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى جزء من القلب، والتهابات القلب ، وضعف عضلة القلب ، ومشاكل الصمامات ، وعدم انتظام ضربات القلب و ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الرئة.
تفاقم قصور القلب
تشير الدراسات إلى أن مشاكل القلب ترتفع خلال فصل الشتاء يتسبب الطقس شديد البرودة في تضيق الأوعية المحيطية ، مما يؤدي إلى زيادة الحمل على القلب ، مما يؤدي إلى تفاقم قصور القلب.
تشمل عوامل الخطر الأخرى لفشل القلب ، خاصة في الشتاء ، تلوث الهواء وقلة التعرق. يمكن أن يظهر قصور القلب على شكل ضيق في التنفس ، وزيادة الوزن بشكل مفاجئ ، وتورم الكاحلين ، وعدم القدرة على النوم بشكل مسطح في الليل ، والشعور بضربات القلب ، والشعور بالتعب الشديد.
تشخيص قصور القلب
يمكن تشخيص قصور القلب من خلال Echo والأشعة السينية للصدر واختبارات الدم لوظائف الكلى والكبد مثل اختبارات الكرياتينين في الدم واليوريا في الدم و LFT واختبارات وظائف الغدة الدرقية.
تشمل تدابير الوقاية من التفاقم الحاد لفشل القلب بشكل عام وفي الشتاء ما يلي:
تناول الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تساعد في علاج السعال خلال فصل الشتاء
تناول الأدوية الموصوفة بانتظام ، حتى لو كنت تشعر بتحسن والحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة
مراقبة الوزن والحد من تناول الملح وتناول الملح بما يعادل 1 ملعقة صغيرة من الملح.
تجنب المخللات والأطعمة السريعة على تقليل تناول الملح نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم
تناول الفواكه والخضروات الطازجة مع اتباع نظام غذائي متوازن
تجنب التدخين الحد من تناول الكافيين
ممارسة الرياضة بانتظام حسب نصيحة الطبيب وعدم الإفراط في ممارسة الرياضة لأنها تؤدي إلى الضغط على القلب
التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر
التحكم في التوتر عن طريق اليوجا والتأمل
تجنب مسكنات الألم مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية التي تزيد من فشل القلب
الحماية من أمراض الشتاء مثل الزكام والسعال والأنفلونزا والتطعيم ضد الالتهاب الرئوي.
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