من الألوان إلى الإضاءة.. نصائح لديكور المنزل لمساحة صغيرة

نصائح لديكور المنزل لمساحة صغيرة
يعاني الكثير في الحصول علي أفكار الديكور للمساحات الصغيرة وقد تكمن الحيلة في معرفة ما يجب استخدامه ومكان وضعه ، إذا كان على خبراء الديكور الداخلي الذهاب.
قالت Devika Verma ، الرئيسة الإبداعية لشركة BuildWorx ، وهي شركة للهندسة المعمارية والتصميم ، إن المساحة الصغيرة ليست مشكلة كبيرة عندما تفهم جماليات الأسلوب الأساسي.
لذلك إذا كان لديك مساحة صغيرة تبحث عن أفكار للديكور من أجلها فيجب ان تعتمد علي بعض الاشياء البسيطة وهي :
مرايا كبيرة
يمكن للمرايا الكبيرة أن تجعل المساحة تبدو أكبر يمكن أن يكون لديك مرايا كأبواب أو مرايه بخزانة ملابسك إنها أبسط نصيحة عملية في الديكور.
الإضاءة المناسبة
المصابيح الذكية رائعة لتفتيح المنطقة قم بتعتيمها ، مما يخلق منطقة مريحة حيث إنها تساعد في جذب المزيد من الاهتمام إلى المنطقة وتعطي أيضًا إحساسًا حيويًا بالمساحة.
يمكن أيضًا استخدام العديد من خيارات الإضاءة التقليدية لتفتيح المنطقة بطريقة خفية يمكن أن تكون الإضاءة داخل الخزانات فكرة جيدة أيضًا.
الاثاث القابل للطي
استخدم أبواب يستخدمون المنطقة جيدًا ويعطون إحساسًا بالرحابة كما يعتبر الأثاث البسيط والقابل للطي مثاليًا لمنطقة ارتداء الملابس الصغيرة من الناحية المثالية ، تعتبر قطع الأثاث التي يمكن تكديسها بسهولة داخل خزانة رائع. في كثير من الأحيان ، يعتبر الحد الأدنى من الأثاث أيضًا فكرة جيدة لأنه يقلل من استخدامك ويتيح سهولة الحركة في المساحات الصغيرة
يمكن للألوان أن تفعل الحيلة
استخدام الألوان الداكنة في المساحات الصغيرة يجعلها تبدو أصغر حجمًا وقذرًا يُنصح دائمًا باستخدام أنظمة ألوان فاتحة ومحايدة لأنها تساعد على تفتيح المنطقة الصغيرة.
يمكن أن يساعد في جعل المنطقة تبدو أكبر مما هي عليه، فأن أنماط اللون ، وتركيبات الألوان يمكن أن تساعد في الاحساس بالمساحة الكبيرة
سيضيء اللون المناسب أيضًا ديكور منطقة ارتداء الملابس الخاصة بك ويجعلها تبدو جيدة التهوية ومضاءة جيدًا.
اللوحات والتعليق على الجدران
يضيف الفن والصور الشخصية دائمًا سحرًا وشخصية إلى الغرفة حتى صور الأشياء المفضلة لديك أو من قبل مصورك المفضل يمكن أن تفعل الحيل المختلفة لخلق مساحات واسعة
لذلك اختر اللوحات بمقاسات إطارات مختلفة بحيث تبدو الجدران منفعلة.
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