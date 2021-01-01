الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة تصل لحد الصقيع



الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة





تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد ليعود الطقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا، يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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ويكون الطقس غدا، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، أما خلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يميل لحد الصقيع على وسط سيناء.وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمي و10 للصغرى.السواحل الشمالية 18 العظمى و 12 للصغرى.جنوب سيناء 22 للعظمي و 14 للصغرى.شمال الصعيد 18 للعظمى و 7 للصغرى.جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10.