في الجول يكشف كيف يستطيع الزمالك استعادة عمر كمال من فيوتشر



عمر كمال عمر كمال

يستطيع نادي الزمالك استعادة عمر كمال عبد الواحد من فيوتشر بشكل طبيعي، لكن بشرط واحد.



بعض التقارير أشارت لأن عمر كمال عبد الواحد وقع لنادي فيوتشر على عقد لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي لا يستطيع الزمالك استعادته.



وحسبما علم FilGaol.com من مصدر داخل فيوتشر، فإن عمر كمال عبد الواحد وقع لنادي فيوتشر لمدة 3 سنوات بالفعل، لكن من حق الزمالك استعادته بعد الموسم الأول.

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يٌشترط فقط موافقة اللاعب على العودة، وفي تلك الحالة يكون من حق الزمالك استعادته بشكل طبيعي.وفي حالة عدم طلب الزمالك استعادة اللاعب خلال الصيف المقبل أو عدم موافقة اللاعب على العودة، يكون عمر كمال من حق فيوتشر لموسمين تاليين.كان الزمالك قد اضطر إلى التخلي عن عمر كمال عبد الواحد إلى فيوتشر في الصيف الماضي بعد ضمه من المصري، وذلك بسبب إيقاف النادي الأبيض عن القيد لفترتي قيد.وتنتهي عقوبة الزمالك خلال الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع قيد اللاعب بشكل طبيعي إذا أراد استعادته.عمر كمال عبد الواحد شارك مع فيوتشر هذا الموسم في 6 مباريات. سجل فيهم هدفا واحدا.