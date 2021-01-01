

بقيمة تصل لـ 2900 جنيه.. زيادة جديدة لأسعار شانجان السفن بقيمة تصل لـ 2900 جنيه.. زيادة جديدة لأسعار شانجان السفن

كشفت شركة جي بي غبور أوتو – الوكيل الحصري للعلامة التجارية شانجان في مصر – عن قائمة أسعار جديدة للسيارة الصينية موديل 2022، حيث سجلت زيادات في الأسعار لمختلف الفئات.



أسعار شانجان ألسفن موديل 2022

وتعد هذه الزيادة التي أعلنتها الشركة هي الأولى في عام 2022، حيث ارتفعت الفئتين الأولى والثانية من السيارة بمقدار 2000 جنيه أما الثالثة بمقدار2900 جنيه.



جاءت أسعار الفئة الأولى بقيمة 179 ألف جنيه بدلا من 177 ألفاً، والفئة الثانية 199 ألفاً بدلا من 197 ألفا، أما الفئة الثالثة بلغ سعرها 214.900 بدلا من 212 ألفاً في الأسواق المصرية.

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مواصفات شانجان ألسفن موديل 2022جاءت السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر معزز بشاحن تيربو بقوة إجمالية 135 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.تتوفر السيارة بفرامل ABS المانعة للانزلاق وبرنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونياً، وخاصية التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المنحدرات، ونظام الثبات الإلكتروني والتحذير من المسافات بالخلف.وتتضمن المقصورة مجموعة من تجهيزات وسائل الأمان والراحة، منها وسائد هوائية أمامية، وستائر جانبية وحساسات للأمطار تتوفر بالفئات الأعلى تجهيزاً، وفتح/غلق السيارة بدون مفتاح، وكاميرا خلفية وتكييف هواء ثنائي النطاق بالفئات العليا.وزودت السيارة بإطارات رياضية قياس 17 و 18 بوصة، فضلا عن مصابيح هالوجين أمامية قابلة للتعديل كهربائياً ومصابيح LED بالفئات الأعلى تجهيزاً ونظام مراقبة ضغط الإطارات؛ إضافة إلى مصابيح ضباب خلفية، ومرايا ضم كهربائية بها سخانات.