

تعرف على أسعار شانجان إيدو 2022 للعام الجديد تعرف على أسعار شانجان إيدو 2022 للعام الجديد

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو – الوكيل الحصري للعلامة التجارية شانجان في مصر – عن قائمة أسعار جديدة للسيارة الصينية شانجان إيدو موديل 2022 بزيادة أسعارها للمرة الأولي هذا العام، وسجلت الزيادة قيمة 2000 جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية فارتفع سعرها بقيمة 2900 جنيه.



وسجلت أسعار السيارة شانجان إيدو 2022 للفئة الأولى سعر 229 بدلا من 227 ألف جنيه، وجاء سعر الفئة الثانية 244.900 بدلا من 242 ألف.



مواصفات شانجان إيدو موديل 2022

تأتي شانجان سيارة EADO DT 2022 بمحرك سعة 1600 سي سي، قادر على توليد قوة 125 حصاناً، وعزم دوران 160 نيوتن/ متر، وجاء المحرك متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من أربع سرعات.

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وتقدم شانجان إيدو 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان منها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانزلاق ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وجهاز تحذير المسافة الخلفية.وزودت ببعض التجهيزات الأخرى؛ منها جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، ومصابيح ضباب خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وعداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة المهام، ومخرج كهرباء 12 فولت، فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، ومدخل USB.