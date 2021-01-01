مواصفات وسعر هاتف فيفو الجديد Vivo Y21T

الهاتف Vivo Y21T، أصبح رسميا الآن، حيث تم الإعلان عنه، بشكل رسمي، في إندونيسيا، مع مواصفات تتشابه كثيرا، مع الهاتف فيفو Y33s، وتتمثل في، بطارية بنفس السعة، وقوة الشحن السريع، وكاميرات خلفية، بنفس الدقة، ولكنه يختلف، في المعالج، ومعدل تحديث الشاشة، والكاميرا الأمامية، وجودة تصوير الفيديوهات، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y21T.
مواصفات هاتف فيفو Y21T
تم الإعلان، عن هذا الهاتف، مع شاشة بشكل النوتش، من نوع IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبدقة 2408×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي على كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن الهاتف Vivo Y21T، يحتوي على، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، بجانب كاميراتين، واحدة ماكرو، والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بدلا من 4K، كما موجود في هاتف Vivo Y33s.
معالج التشغيل، يأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 610، وذاكرة التخزين، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، Vivo Y21T، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم، Funtouch 12.
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