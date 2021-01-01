

قاتل الفلاجشيب.. شاومي تتحدى نفسها بهاتف جديد بقدرات تصويرية مميزة قاتل الفلاجشيب.. شاومي تتحدى نفسها بهاتف جديد بقدرات تصويرية مميزة

أطلقت شركة شاومي الصينية، سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 12 في الصين قبل أيام قليلة، وتضمنت التشكيلة ثلاثة إصدارات جديدة هي Xiaomi 12 وXiaomi 12X وXiaomi 12 Pro.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أكدت أحدث المعلومات الصادرة من شركة DigitalChatStation الصينية الشهيرة، أن شاومي تعتزم إطلاق إصدار رابع ينضم لسلسلة الهواتف الرائدة تحت اسم Xiaomi 12 Ultra.



تسريبات تكشف قدرات تصويرية ممتازة لهاتف Xiaomi 12 Ultra

وتؤكد التسريبات أن هاتف Xiaomi 12 Ultra، سيتم الإعلان عنه بعد عيد مهرجان الربيع الصيني، الذي سيبدأ في شهر فبراير المقبل، وسيمتاز بقدرات تصويرية خارقة بفضل عدسة بيريسكوب فائقة مقربة.

وعلى غرار طرازات Xiaomi 12 التي تم إطلاقها مؤخرا، سيتم إطلاق إصدار شاومي 12 Ultra أيضا في السوق الصينية أولا، على أن تطلقه عملاقة التقنية الصينية في الأسواق العالمية في وقت لاحق.وكشفت التسريبات أن هاتف شاومي القادم الذي يحمل الاسم الرمزى“L1″، سيكون له مميزات رئيسية ضمن إعدادات الكاميرا، حيث ستكون إحدى عدسات الهاتف هي عدسة بيريسكوب المقربة الفائقة.وبالإضافة إلى هذه المعلومات، أشار تسريب سابق إلى أن الجهاز قد يضم مستشعرات كاميرا من إنتاج شركة لايكا Leica الألمانية، ووفقا للشائعات السابقة فإن هاتف شاومي سيتياهي بمستشعر رئيسي GN5 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر تكبير بدقة 48 ميجابكسل يدعم التكبير البصري حتى مرتين، إلى جانب مستشعر ثالث بدقة 48 ميجابكسل يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، وأخيرا مستشعر بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 10 مرات.وأظهرت الصور الحصرية المسربة أن هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra، سيحتوي على وحدة كاميرا خلفية دائرية وهو سيكون الاختلاف الرئيسي بين الطراز السابق والهاتف القادم، والذي يأتي بوحدة كاميرا مستطيلة الشكل.ومن المتوقع أن يأتي هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra بشاشة يتراوح قياسها بين 6.5 و6.6 بوصة، وستكون بدقة شاشة 2k، على غرار إصدار Xiaomi 12 Pro الذي تم إطلاقه مؤخرا.وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 1، مع قارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، وسيدعم الهاتف المرتقب تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات.



