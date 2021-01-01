

بتصميم منحني.. سامسونج تكشف أول شاشة ألعاب بدقة 4K و240 هرتز بتصميم منحني.. سامسونج تكشف أول شاشة ألعاب بدقة 4K و240 هرتز

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث إصداراتها من شاشات المخصصة للألعاب، من بينها أصغر من شاشة الألعاب المنحنية Odyssey Neo G8، وهي أول شاشة بدقة 4K و240 هرتز في العالم، التي من المقرر الإعلان عنها رسميا من خلال معرض CES 2022 قريبا.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي شاشة سامسونج Odyssey Neo G8، بقياس32 بوصة، ، تتميز بانحناء 1000 قطر، وتتمتع بسطوع يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع ويعد بجودة صورة رائعة من خلال لوحة Quantum Mini-LED.



وتمتاز شاشة Odyssey Neo G8، بإضاءة خلفية من نوع Quantum Mini LED، يستخدم نظام الإضاءة الخلفية المصغرة LED بحجم 1/40 أقل من حجم وحدات LED التقليدية، بفضل تقنيات Quantum Matrix و Quantum HDR 2000 من سامسونج.

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ويمكن لشاشة سامسونج تحقيق ما يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع في محتوى HDR مع تعديل 4096 خطوة للإضاءة الخلفية.وتدعم شاشة سامسونج Odyssey Neo G8 أيضا منفذي HDMI 2.1 ووصلة DisplayPort 1.4 واحدة، وستعمل ميزة +Auto Source Switch على تغيير المصادر تلقائيا عند تشغيل جهاز متصل.وتقوم ميزة CoreSync بضبط إضاءة RGB على الجزء الخلفي من الشاشة لتتناسب مع محتويات الشاشة.مواصفات شاشة سامسونج Smart Monitor M8تمتاز شاشة Smart Monitor M8، بكاميرا ويب تعمل مع تطبيق الاتصال الصوتي Google Duo المدمج، كما زودتها سامسونج بتطبيقات خدمات البث مثبتة مسبقا، مما يتيح لك استخدام الشاشة كتلفزيون ذكي دون الحاجة إلى الاتصال بجهاز مصدر.وتتميز Smart Monitor M8، بشاشة بقياس 32 بوصة وبدقة UHD ويمكنك أيضا الحصول على جهاز تحكم عن بعد لاسلكي، على غرار تلك التي تحصل عليها مع تلفزيونات سامسونج الذكية.مواصفات شاشة سامسونج Samsung S8صممت سامسونج شاشة Samsung S8 لإنشاء المحتوى، بأحجام مختلفة بقياس 32 و 27 بوصة بدقة UHD وهي أول شاشة في العالم يتم اعتمادها على أنها خالية من الوهج.وتتميز شاشة سامسونج Samsung S8، بتغطية 98٪ لمساحة اللون DCI-P3، وشهادة VESA DisplayHDR 600 (32 إنش فقط)، ودعم شبكة LAN السلكية. يتميز باتصال USB-C ويمكن توصيله بأجهزة الكمبيوتر المحمولة المدعومة لإرسال إشارة الفيديو والصوت إلى الشاشة وبيانات Ethernet و 90 واط من الطاقة من الشاشة إلى الكمبيوتر المحمول.