من المعروف أن ساعات آبل الذكية تتميز بوجود عدد من الخواص الطبية التى يمكنها أن تساعد المرضى أو كبار السن في متابعة حالتهم الصحية باستمرار أو حتى طلب الطوارئ والمساعدة عند حدوث أى مشكلات صحية لهم.
وأثار إعلان من شركة آبل عن لساعات Apple Watch Series 7 الأحدث من الشركة ذعر وغضب كبير بين المستخدمين، حيث يحث الإعلان على ضرورة شراء الساعة، وأنه بدونها من الممكن أن تتعرض لأزمة صحية مفاجئة دون مساعدتك، أو حتى قد تتعرض للموت.
وأطلقت آبل إعلان ساعتها الذكية من الجيل السابع، أمس، حيث يظهر الإعلان الميزات الطبية المهة الموجودة في الساعة وأنها يمكنها طلب الطوارئ ، وكذلك المحافظة على الأرواح .
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التعليقات على إعلان عن ضرورة اقتناء ساعة ذكية يثير ذعر وغضب المستخدمين .. فيديو
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