

بميزات فائقة .. سامسونج تعتزم إطلاق خليفة جالاكسي نوت خلال أيام بميزات فائقة .. سامسونج تعتزم إطلاق خليفة جالاكسي نوت خلال أيام

تفصلنا أيام معدودة عن حدث العام لهواتف الأندرويد، وهو حدث Samsung Unpacked لعام 2022 ، والذى ستكشف فيه شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن عدد من منتجاتها بما فيها Galaxy S22 Ultra العملاق، والذى سيكون خليفة لهاتف جالاكسي نوت .



وسيحصل هاتف Galaxy S22 Ultra والمرشح لأن يكون أفضل هاتف أندرويد في العام على عدد من الميزات الجبارة، حيث سيضم أفضل المواصفات الخاصة بفئة S و كذلك Note والتى كانت تحوى مواصفات مذهلة وهى الفئة الأعلى من سامسونج، والتى تم إلغاء إصدار هواتفها لهذا العام.



وقررت شركة سامسونج إيقاف كل الخطط المتعلقة بفئة Note الأكثر تميزا نظرا للأزمة العالمية المتعلقة بنقص الرقائق وأشباه الموصلات والتى أثرت على معظم الصناعات التكنولوجية، وكذلك مشكلات الإمداد التى ألقت بدورها على الصناعة بشكل عام.

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وبحسب موقع Times Now فسيحصل هاتف Galaxy S22 Ultra على عدد من الميزات المذهلة منها :أفضل إمكانات شاشة على الإطلاقسيأتى هاتف Galaxy S22 Ultra بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وجودة + WQHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. وتصوير الفيديو بدقة 8K .كاميرا محسنة تنافس كاميرا هواتف آيفون 13وسيقدم هاتف Galaxy S22 Ultra كاميرا رئيسية محسنة دقة 50 ميجابكسل مع مستشعر من نوع ISOCELL HM1 من تصنيع شركة سونى، مستشعرى تليفوتوجرافيين جديدين من سوني، كاميرا بدقة 10 ميجابكسل مع زووم 10x و وأخرى بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصرى 3x زووم ، مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED .أحدث وأقوى معالج لهواتف الأندرويدوسيعمل هاتف Galaxy S22 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الأندرويد، يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 ، وحتى 1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلى من نوع UFS 3.1 .قلم ذكى بمستشعرات أفضل وبطارية جبارةوسيحتوى هاتف Galaxy S22 Ultra على قلم S Pen الذكي مع عدد من تقنيات الذكاء الاصطناعى، بمستشعرات أفضل، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقو 45 واط .أسرع هاتف في هواتف الأندرويدومن المتوقع أيضًا أن يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra بسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت، تجعله الأسرع أداء على الإطلاق.