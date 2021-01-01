ميزات مذهلة ستحصل عليها سماعات الجيل الثاني من AirPods Pro

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ميزات مذهلة ستحصل عليها سماعات الجيل الثاني من AirPods Pro

كشفت تسريبات أن سماعات AirPods Pro الجيل الثاني والقادمة من شركة آبل، ستصدر بعدد من المواصفات المذهلة، وستحتوى على تقنيات لم يسبق لأى سماعات لاسلكية الحصول عليها.

وبحسب موقع MacRumors فإن شركة آبل ستمنح سماعات AirPods Pro 2 ميزة ALAC وهي تقنية متعلقة بضغط ملفات الصوت والموسيقى دون فقدان أي بيانات خاصة بملفات الصوت الأصلية، والتي كانت تسبب مشكلات في جودة الصوت عند دمج أو ضغط ملفات الأغاني أو الموسيقى.

وستدعم علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods Pro 2 بميزات تتبع الموقع والتي ستسمح للمستخدمين من تتبعها في حالة الضياع، كما أن علبة الشحن ستكون متوافقة مع تطبيق Find My .

ومن خلال صوت معين سيستطيع تطبيق التتبع Find My من إيجاد علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods Pro 2 حيث يمكن للمستخدمين إصدار صوت من أجهزة AirPods الفردية الخاصة بهم داخل العلبة للمساعدة في العثور عليها.

وفقا للموقع فإنه من المتوقع أن تحصل سماعات AirPods Pro 2 على عدد من المزيات الصحية مثل تلك الموجودة في ساعات آبل الذكية، كما أنها ربما تصدر في الربع الرابع من العام الحالي 2022 ، وستأتى بعد 3 سنوات من إصدار الجيل الأول منها لأول مرة عام 2019 .

المصدر: صدى البلد

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