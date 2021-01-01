ميزات مذهلة ستحصل عليها سماعات الجيل الثاني من AirPods Pro

كشفت تسريبات أن سماعات AirPods Pro الجيل الثاني والقادمة من شركة آبل، ستصدر بعدد من المواصفات المذهلة، وستحتوى على تقنيات لم يسبق لأى سماعات لاسلكية الحصول عليها.
وبحسب موقع MacRumors فإن شركة آبل ستمنح سماعات AirPods Pro 2 ميزة ALAC وهي تقنية متعلقة بضغط ملفات الصوت والموسيقى دون فقدان أي بيانات خاصة بملفات الصوت الأصلية، والتي كانت تسبب مشكلات في جودة الصوت عند دمج أو ضغط ملفات الأغاني أو الموسيقى.
وستدعم علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods Pro 2 بميزات تتبع الموقع والتي ستسمح للمستخدمين من تتبعها في حالة الضياع، كما أن علبة الشحن ستكون متوافقة مع تطبيق Find My .
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