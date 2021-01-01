

تهديد لـ تل أبيب.. اختراق مواقع صحف إسرائيلية في ذكرى مقتل سليماني تهديد لـ تل أبيب.. اختراق مواقع صحف إسرائيلية في ذكرى مقتل سليماني

أفادت بعض الصحف الإسرائيلية، اليوم الاثنين، باختراق مواقعها الإلكترونية؛ ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.



ووفقا لـ "إيران انترناشونال"، تم اختراق موقعي صحيفتي "جيروزاليم بوست" و"معاريف" الإسرائيليين، اليوم الاثنين، تزامنًا مع الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.



وأضافت الصحيفة أن صورة لهجوم صاروخي مع عبارة من سليماني نشرت على موقع جيروزاليم بوست وعلى حساب تويتر الخاص بصحيفة معاريف.

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وبدورها، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن موقع الصحيفة على الإنترنت تعرض للاختراق ووصفته بأنه تهديد واضح لإسرائيل.ونشر القراصنة رسما على موقع صحيفة جيروزاليم بوست، وأظهر الرسم التوضيحي ما بدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم أحمر حول إصبع سليماني، في إشارة واضحة إلى خاتم مميز كان يضعه، وبجانبه عبارة له باللغتين الإنجليزية والعبرية: "نحن بقربكم، في المكان الذي لا تتخيلونه".وكان سليماني، والذي قاد فيلق القدس بالحرس الثوري لأكثر من عقدين، قد أدلى بهذه التصريحات في خطاب عام في أغسطس 2018 وجهه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وبعد اختراق صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نفس الصورة والرسالة التي نشرها القراصنة على موقع جيروزاليم بوست تم نشرهما لفترة وجيزة على حساب تويتر الخاص بصحيفة معاريف الإسرائيلية، ولكن سرعان ما تم حذف منشور تويتر.