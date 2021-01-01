شهدت النسخة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارات، وذلك بقيمة قدرها 2000 جنيه عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان.
حصلت السيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 على محرك 1600 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 127.5 حصانا، وعزم دوران 157 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.
أما عن تسارع السيارة فيمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4675 مم للطول، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1430 مم للرتفاع، بالإضافة إلى عجلات رياضية تتراوح بين 15 و 17 بوصة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 |صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق