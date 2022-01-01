تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد، على خلفية حالة الركود التى أصابت السوق بحسب تجار الصاغة رغم الأعياد الا أن الأسعار المرتفعة حالت دون نشاط حركة المبيعات.
وكان الذهب قد ارتفعت أسعاره أمس السبت في أول أيام العام قبل أن تصطدم الأسعار بضعف الشراء لتعاود التراجع مجدداً.
وكان سعر الذهب عالميًا سجل في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1829 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.80%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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التعليقات على تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية في بداية 2022
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