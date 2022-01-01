

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية في بداية 2022 تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية في بداية 2022

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد، على خلفية حالة الركود التى أصابت السوق بحسب تجار الصاغة رغم الأعياد الا أن الأسعار المرتفعة حالت دون نشاط حركة المبيعات.



وكان الذهب قد ارتفعت أسعاره أمس السبت في أول أيام العام قبل أن تصطدم الأسعار بضعف الشراء لتعاود التراجع مجدداً.



وكان سعر الذهب عالميًا سجل في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1829 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.80%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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وهبط سعر الذهب عيار 18 عند 689 جنيها للجرام.وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 798 جنيها للجرام.وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 915 جنيها للجرام