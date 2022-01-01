

«النقل»: تطوير دفعة جديدة من عربات القطارات في ورش كوم أبو راضى ببني سويف «النقل»: تطوير دفعة جديدة من عربات القطارات في ورش كوم أبو راضى ببني سويف

واصل الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل جولاته التفقدية بورش هيئة السكة الحديد لمتابعة الإجراءات الخاصة بالعمرات والصيانة وزيادة عوامل السلامة والأمان بورش السكة الحديد، حيث تفقد الوزير، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، والمتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات، وتابع الانتهاء من تطوير دفعة جديدة من عربات الركاب لضمها لأسطول قطارات التشغيل اليومي للسكك الحديدية.



وفي لقائه بالعاملين بالورشة، أكد الوزير على ضرورة الانضباط في العمل والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف، ولفت إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وأن تقلد المناصب وفقًا للكفاءة وليس بالأقدمية، وأن يتم الاستفادة المثلى من كافة المواد والخامات الموجودة بالورشة وترتيب وتصنيف كافة المواد غير القابلة لإعادة التشغيل تمهيدًا لتخريدها للاستفادة منها في تطوير الهيئة وكذلك قيام قيادات الورشة بخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العمال لزيادة الإنتاجية وشدد على ضرورة أن يبذل الجميع كافة الجهود وفقاً للوصف الوظيفي المحدد لكل عامل وأن يعمل الجميع على النهوض بالورشة وإنتاحيتها، كما أكد الوزير أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات واللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة.



وأشار إلى ضرورة استمرار تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري الحالي والتي تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور، منها: خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل خمسة عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري.





