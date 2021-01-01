

ليل الشتاء طويل.. 6 أكلات خفيفة هتساعدك تواجه جوع آخر الليل ليل الشتاء طويل.. 6 أكلات خفيفة هتساعدك تواجه جوع آخر الليل

يبدأ فصل الشتاء، ويبحث الأشخاص بالتزامن معه عن جميع الوسائل التي يمكن أن تشعرهم بالتدفئة سواء كانت ملابس أو مدفأة كهربائية أو مشروبات أو أطعمة؛ خاصًة أن الشتاء يجعلهم يأكلون أكثر من المعتاد ما يدفعهم، إلى البحث عن الأكلات الشتوية التي تمنح الشعور بالدفء، والتي يمكن الاستعانة بها للتغلب على برودة الشتاء، وهناك بعض الوجبات المميزة في الشتاء التي لا تمنحنا الدفء فقط، بل تمد الجسم أيضًا بالطاقة كما أوضحتها الشيف رانيا قاسم في حديثها لـ"اليوم السابع".





1- البليلة

تعتبر البليلة وجبة سحرية نظرًا لاحتوائها على حبوب القمح الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية وأهمها الحديد وفيتامين "ب" والبوتاسيوم والماغنسيوم وأيضًا اللبن الغنى بالكالسيوم الهام للعظام لذلك فهي وجبة غنية ومشبعة فى ليالى الشتاء وتساعد على رفع المناعة ضد نزلات البرد.



ويمكن إضافة اللبن خالى الدسم والعسل الأبيض النقى للتحلية بديلاً للسكر الأبيض والقليل من التوابل كالقرفة لزيادة معدل الحرق وزيادة الشعور بالدفء.



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2- البطاطامن الأكلات المتوافرة دائما فى فصل الشتاء وهى من أفضل انواع الكربوهيدرات المعقدة الغنية بمضادات الأكسدة وتحتوى على نسبة عالية من الكاروتين، والألياف الصحية التى تقى من سرطان الجلد والرئة، وتمد الجسم كذلك بكمية كبيرة من الطاقة التى تساعده على التدفئة.ولأعلى فائدة يمكن تناول البطاطا مشوية فى الفرن مع اضافة بعض التوابل مثل القرفة لإكسابها مزيدا من الطاقة خاصة في فترة المساء.3- حمص الشامحمص الشام "الحلبسة" هو مزيج من مشروب طماطم حار مع الحمص والثوم والبصل ويقدم ساخنًا مع طبق جانبي من الكمون والفلفل الحار والليمون.ويتميز حمص الشام بأنه من المأكولات التي يمكن تناولها في السهرات الشتوية لزيادة الإحساس بالدفء، فضلا عن انخفاض السعرات الحرارية به مما يجعله مناسب للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية صحية.4- مخبوزات الحبوب الكاملةالحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز البني ، وتتميز الحبوب الكاملة بأنها تحتوي على الكربوهيدرات المركبة والتي تتطلب مزيد من الطاقة ليتم تكسيرها من قبل الجسم وهذه الطاقة تعمل على تدفئة الجسم. كما تحتوي الحبوب الكاملة على الفيتامينات ومنها فيتامين B الذي ينظم عمل الغدة الدرقية والتي بدورها تنظم درجة حرارة الجسم.5- شوربة الدجاج بالخضرواتالشوربة بكافة أنواعها مثل الدجاج واللحم والبصل والخضروات تعمل على تدفئة الجسم ومنحه الكثير من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات والفيتامينات، بالإضافة أنها تساعد على مقاومة الإحساس بالجوع.6- التفاح المطبوخالتفاح بشكل عام يعطي المزيد من الطاقة للجسم وخاصة إذا تم طبخ هذا التفاح ، فقد لا يحدث كثيرا أن يقوم أحد بطبخ التفاح ولكنها طريقة مميزة للغاية في التدفئة وخاصة للأطفال، فالتفاح يوجد به الألياف الهامة لتدفئة الجسم علاوة على ما في التفاح من حديد مفيد لصحة الإنسان والذي يزيد من تقوية مناعة الجسم.