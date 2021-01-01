

جوجل تحذر من تطبيق حمله 100 مليون مستخدم لـ«أندرويد».. يؤثر على المكالمات جوجل تحذر من تطبيق حمله 100 مليون مستخدم لـ«أندرويد».. يؤثر على المكالمات

حذرت شركة جوجل العالمية مستخدمي نظام أندرويد من تطبيق شهير يدعى «Microsoft Teams» الذي تم تحميله أكثر من 100 مليون مستخدم حتى الآن.



وتم اكتشاف خطأ في إصدار أندرويد من تطبيق Microsoft Teams، يتمثل في حظر المكالمات التي يتم إجراءها على أرقام الطوارئ، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.



تفاصيل خطأ في إصدار أندرويد من تطبيق Microsoft Teams

في البداية كان يُعتقد أن المكالمات التي أجريت على رقم الطوارئ في الولايات المتحدة «911» تم حظرها فقط، ولكن كشفت جوجل حاليا عن أن المكالمات لأرقام الطوارئ الأخرى على غرار 999 في بريطانيا و112 في عدة دول أوروبية قد تتأثر أيضًا.

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على الرغم من وصول الإصلاح الكامل إلى هواتف أندرويد في تحديث يناير 2022، أصدرت جوجل رسالة بريد إلكتروني للمستخدمين تحثهم على تحديث تطبيق Microsoft Teams الخاص بهم.وسلط مشعل الرحمن، رئيس التحرير السابق لشركة XDA Developers، الضوء على البريد الإلكتروني في تغريدة على «تويتر»: «ترسل جوجل الآن بريدًا إلكترونيًا للمستخدمين، لإخبارهم بتحديث تطبيق Microsoft Teams إذا كان لديهم إصدارا لديه القدرة على تشغيل خطأ في الاتصال بالطوارئ في أندرويد».الأشخاص المهددون بمشاكل في مكالمات الطوارئولا يزال بعض مستخدمي Microsoft Teams في خطر، ويتمثل ذلك في المستخدمين الذين يحتفظون بالتحديث السابق ليوم 10 ديسمبر الماضي.ولذلك نصحت جوجل مستخدمي أندرويد بضرورة تحديث التطبيق، بينما المستخدمين الذين قاموا بتحديث التطبيق بعد 10 ديسمبر 2021، في مأمن من الخطأ.برنامج ضار يهاجم جوجلوفي شهر ديسمبر الماضي، حذرت جوجل مستخدمي الكمبيوتر من برامج ضارة تدعى «Glupteba botnet»، تعمل على التحكم في أجهزة الحواسب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.