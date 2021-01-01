

لماذا نصاب بتنميل اليدين باستمرار.. اعرف السبب لماذا نصاب بتنميل اليدين باستمرار.. اعرف السبب

التنميل في يديك ليس دائمًا مدعاة للقلق، يمكن أن يكون علامة على النفق الرسغي أو أحد الآثار الجانبية للدواء، ولكن عندما تتسبب حالة طبية في خدر في يديك، فعادة ما يكون لديك أعراض أخرى مع ذلك.



وحسب ما ذكره موقع healthline، هناك أسباب مختلفة لتنميل اليدين وهى:



1: السكتة الدماغية

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من المحتمل أن يكون خدر اليد علامة على السكتة الدماغية، وهى عبارة عن تلف في الدماغ ناتج عن نقص إمداد الدم إلى منطقة من الدماغ.يمكن أن يكون خدر اليدين هو العلامة الوحيدة على السكتة الدماغية، أو يمكن أن يحدث مع أعراض أخرى، وقد يقلل العلاج الفوري من خطر تعرضك لتلف الدماغ على المدى الطويل.2: النفق الرسغىالنفق الرسغي هو ممر ضيق يمر عبر وسط معصمك، في وسط هذا النفق يوجد العصب المتوسط ، يوفر هذا العصب الإحساس بأصابعك بما في ذلك الإبهام والسبابة والوسطى وجزء من إصبعك.3:انزلاق الغضروف العنقيالأقراص هي الوسائد الناعمة التي تفصل بين عظام (فقرات) العمود الفقري، قد يؤدي حدوث اضطراب في بنية العمود الفقري إلى حركة القرص وهذا ما يسمى القرص المنفتق أو المنزلق .يمكن أن يؤدي التورم حول العصب أو القرص التالف أو تنكس عظام العمود الفقري إلى الضغط على أعصاب العمود الفقري وتهيجه، بالإضافة إلى التنميل يمكن أن يسبب الانزلاق الغضروفي ضعفًا أو ألمًا في ذراعك أو ساقك.4:مرض رينودتعرف أيضًا باسم ظاهرة رينود، وتؤثر هذه الحالة الوعائية على بعض الأشخاص المعرضين لها، تحدث الأعراض عندما تضيق الأوعية الدموية، مما يقلل كمية الدم التي تصل إلى يديك وقدميك يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى جعل أصابعك وأصابعك مخدرة وباردة وباهتة ومؤلمة.5: داء الفقار الرقبيةداء الفقار الرقبية هو نوع من التهاب المفاصل الذي يصيب الأقراص في رقبتك، إنه ناتج عن سنوات من التآكل في عظام العمود الفقري، يمكن أن تضغط الفقرات التالفة على الأعصاب المجاورة ، مما يسبب تنميلًا في يديك وذراعيك وأصابعك.6: الذئبةالذئبة هي أحد أمراض المناعة الذاتية، وهذا يعني أن جسمك يهاجم أعضائك وأنسجتك يسبب التهابًا في العديد من الأعضاء والأنسجة بما في ذلك:المفاصل، القلب، الرئتين".