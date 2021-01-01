تعتبر «الصخرة المرتجفة» الموجودة بغابة في شمال شرق فرنسا، واحدة من العجائب التي تجذب اهتمام السائحين والزوار، رغم أنها تبدو من الوهلة الأولى صخرة عادية.
الصخرة عبارة عن كتلة من الجرانيت يبلغ طولها 7 أمتار ووزنها 137 طنًا، لذلك فإنها نظريا يستحيل تحريكها بسهولة، لكن واقع الأمر غير ذلك، حيث يمكن لأي شخص تحريكها بأيديهم، طالما أنهم يعرفون كيفية دفعها.
تعد غابة Huelgoat موطنًا للعديد من الصخور الكبيرة والمعالم الجيولوجية المثيرة للإعجاب، ولكن «الصخرة المرتجفة» بالتحديد هي الأكثر شهرة من بينها جميعًا، فمهما كان حجم الشخص أو قوته، يمكنه تحريك هذه الصخرة المستطيلة الكبيرة والثقيلة، يهزها بلطف لأعلى ولأسفل بمجرد الضغط على المكان الصحيح، وذلك بفضل وجودها على موقع غير مستقر، فوق حجر مسطح بحيث لا يسمح بتثبيت أي من أركانها، ونتيجة لذلك، يؤدي لمس أحد الأركان إلى تأرجحها لأعلى ولأسفل.
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التعليقات على صخرة «لوجان».. وزنها 132 طنًا ويمكن لأي شخص ضعيف تحريكها (فيديو)
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