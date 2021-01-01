جهاز قاتل في المنزل.. مصرع 4 من أسرة واحدة

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جهاز قاتل في المنزل.. مصرع 4 من أسرة واحدة

لقى 4 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم في أثناء نومهم داخل غرفتهم في قرية جنوب لبنان، إثر استنشاقهم أدخنة سامة ناتجة عن حرق الفحم لتدفئة غرفتهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

ولفظت الأم السورية وأطفالها الثلاثة أنفاسها الأخيرة في الحياة أثناء نومهم، بحسب يوسف الدر، المسؤول بجمعية «الرسالة للإسعاف الصحي»، وهي منظمة إغاثية: «نقلت الجثث لدفنها من المستشفى الذي أعلن عن وفاة الأربعة أشخاص».

من جانبه أوضح المسؤول بمستشفى الفقيه أن الأم البالغة من العمر 31 عاما وأطفالها، الذين تبلغ أعمارهم 8 و7 و4 أعوام، كانوا قد ماتوا بالفعل عند وصولهم، وجرى الإعلان عن وفاتهم اختناقا بالأدخنة.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الأربعة أفراد ماتوا داخل منزلهم، قبل نقلهم إلى المستشفى، لكن الإعلان الرسمي خرج من مسؤولي المستشفى بمجرد وصولهم هناك.

المصدر: المدار

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