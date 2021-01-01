انشقت الأرض وابتلعت المنازل.. حفرة ضخمة تثير الرعب في فلوريدا (فيديو)



انشقت الأرض وابتلعت المنازل انشقت الأرض وابتلعت المنازل

لقطات مرعبة وثقت ابتلاع حفرة عملاقة عددا من المنازل بكل محتوياتها وملحقاتها، وذلك فى ولاية فلوريدا الأمريكية، نتيجة هبوط أرضى، مسببة خسائر مادية جسيمة، وظهر فى مقطع فيديو ابتلاع الحفرة للأشجار وركام المنازل وسحبها إلى الأسفل وهطول الأمطار فوقها، وتظهر الحفرة العميقة متاخمة لعدد من المنازل قاومت الانهيار وبسببها تم إخلاء نحو 5 منازل.



ووقعت حوادث مشابهة مؤخرًا، ففى المكسيك تشكلت حفرة فجأة وسط مزرعة وكانت مساحتها أكبر من ملعب كرة قدم وابتلعت الأراضى، وبلغ عرض الفجوة الأرضية أكثر من 125 مترا، وأرسلت السلطات حينها جنودا لإبقاء الناس على بُعد 600 متر من حافة الحفرة التى بلغ عمقها 15 مترا.



وفى الصين أظهر مقطع فيديو لحظة صادمة واجهتها امرأتان كانتا تسيران على رصيف، لكن الأرض انشقت فجأة وابتلعتهما.