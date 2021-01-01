مصر وليبيا تمنعان السفر بالجواز الأخضر

قررت السلطات المصرية والليبية منع السفر بالجواز الأخضر في إشارة إلى جواز السفر الليبي.
وقال رئيس لجنة تسجيل المسافرين إلى مصر ببلدية طبرق محمد مصطفى العرضاوي، إن السلطات المصرية والليبية منعتا السفر إلى مصر بالجواز الأخضر اعتبارا من بداية العام الجديد 2022.
وشدد العرضاوي في بيان لبلدية طبرق يوم الأحد على أن المسافرين إلى مصر أن يكون لديهم جواز أزرق إلكتروني والرقم الآلي فيه مفعل.
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