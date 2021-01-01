كيف يمكن أن يساعدك التين على إنقاص الوزن؟



التين التين



إذا كنت تتطلع إلى توسيع خطة نظامك الغذائي عن طريق إضافة المزيد من الأطعمة الصحية والمغذية إليها، يمكنك تجربة تناول التين فهو غني بالمغذيات الدقيقة، يمكن أن يساعدك التين على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وزيادة عملية التمثيل الغذائي سواء اخترت تناوله كفاكهة نيئة أو مجففة، من كلتا الطريقتين، ويوضح تقرير موقع "Healthline" كيف يساعد التين في إنقاص الوزن والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة على التحمل.





المحتوى الغذائي للتين

يمكن تناول التين كفاكهة نيئة أو مجففة فكلاهما مغذٍ وصحي للغاية، حيث إن التين المجفف يحتوي على كمية أقل من الماء ومغذيات أكثر تركيزًا مقارنة بالتين الخام، لكن عملية التجفيف يمكن أن تؤدي أيضًا إلى فقدان العناصر الغذائية، وذلك وفقًا للطريقة المستخدمة لتجفيفها.

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يحتوى كلا النوعين التين الخام والمجفف على البروتين والألياف وكمية صغيرة من الدهون، عندما يتعلق الأمر بالمغذيات الدقيقة، فهذه الفاكهة اللذيذة مليئة بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس.

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التين لفقدان الوزنعندما تحاول التخلص من الكيلوجرامات، يمكنك تناول التين الطازج أو المجفف بين وجباتك للحد من الجوع، فهو غني بالألياف والبروتين، حيث أن التين يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويمنعك من تناول الطعام غير الصحي، وإذا كنت تتناول التين المجفف، يفضل نقعه أولاً في الماء طوال الليل، حيث يسهل النقع على أجسامنا هضمه وامتصاص جميع العناصر الغذائية نظرًا لأنه منخفض السعرات الحرارية.التين لزيادة القدرة على التحملالتين غني بمحتوى الحديد والبوتاسيوم، ويمكن أن يساعد على تعزيز قدرتك على التحمل خاصة بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالإحباط والتعب طوال الوقت، فإن تناول التين مع كوب من الحليب في الصباح يمكن أن يساعدهم على بناء القدرة على التحمل بمرور الوقت وتنشيطهم.كم من التين يجب أن تأكله في اليومعندما يتعلق الأمر بالفواكه النيئة، يمكنك بسهولة تناول 2-3 حبات من التين في اليوم، إذا كنت تتناول التين المجفف، التزم بثلاث حبات من التين ولا تتناولها دون نقعها طوال الليل، حيث يمكن للجسم امتصاص العناصر الغذائية وهضم بعض الفواكه المجففة والمكسرات بطريقة أفضل عند نقعها خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم ومشاكل في الكبد والجهاز الهضمي.