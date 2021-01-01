يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الحموضة، ويمكن أن يساعد تعديل عاداتك اليومية أيضًا في منع ظهور أعراض الحموضة.
واليك بعض النصائح لعلاج الحموضة
1- الاهتمام بشرب الماء ما لا يقل عن 8 أكواب لعلاج الحموضة.
2- تجنب الأغذية الغنية بالدهون .. السكريات .. الأطعمة المقلية.
3- تجنب المشروبات الغازية والكحول و تخفيف المنبهات لتجنب الحموضة.
4- قسم وجباتك خلال اليوم إلى وجبات متعددة صغيرة منعا لامتلاء المعدة دفعة واحدة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 10 نصائح يجب اتباعها لعلاج الحموضة.. تعرف عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق