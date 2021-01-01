10 نصائح يجب اتباعها لعلاج الحموضة.. تعرف عليها

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علاج الحموضة

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الحموضة، ويمكن أن يساعد تعديل عاداتك اليومية أيضًا في منع ظهور أعراض الحموضة.

واليك بعض النصائح لعلاج الحموضة
1- الاهتمام بشرب الماء ما لا يقل عن 8 أكواب لعلاج الحموضة.
2- تجنب الأغذية الغنية بالدهون .. السكريات .. الأطعمة المقلية.

3- تجنب المشروبات الغازية والكحول و تخفيف المنبهات لتجنب الحموضة.
4- قسم وجباتك خلال اليوم إلى وجبات متعددة صغيرة منعا لامتلاء المعدة دفعة واحدة.

5- تناول الموز .. والخضار الورقية الداكنة.
6- عدم النوم او الاستلقاء مباشرة بعد الطعام.

7- تجنب التوتر والقلق.
8- مارس الرياضة و أهمها المشي يوميا 30 دقيقة .
9- اهتم بشرب الزنجبيل / الزعتر الأخضر / الشمر / البابونج / القرفة.
فهذه اعشاب مطهرة و مقوية و مفيدة للمعدة.

المصدر: elbalad

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