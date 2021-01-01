10 نصائح يجب اتباعها لعلاج الحموضة.. تعرف عليها



علاج الحموضة علاج الحموضة

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الحموضة، ويمكن أن يساعد تعديل عاداتك اليومية أيضًا في منع ظهور أعراض الحموضة.



واليك بعض النصائح لعلاج الحموضة

1- الاهتمام بشرب الماء ما لا يقل عن 8 أكواب لعلاج الحموضة.

2- تجنب الأغذية الغنية بالدهون .. السكريات .. الأطعمة المقلية.



3- تجنب المشروبات الغازية والكحول و تخفيف المنبهات لتجنب الحموضة.

4- قسم وجباتك خلال اليوم إلى وجبات متعددة صغيرة منعا لامتلاء المعدة دفعة واحدة.

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5- تناول الموز .. والخضار الورقية الداكنة.6- عدم النوم او الاستلقاء مباشرة بعد الطعام.7- تجنب التوتر والقلق.8- مارس الرياضة و أهمها المشي يوميا 30 دقيقة .9- اهتم بشرب الزنجبيل / الزعتر الأخضر / الشمر / البابونج / القرفة.فهذه اعشاب مطهرة و مقوية و مفيدة للمعدة.