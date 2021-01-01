أبرزها عيوب خلقية.. تعرف على أسباب تقوس الظهر



أسباب تقوس الظهر أسباب تقوس الظهر



يعانى بعض الأشخاص من تقوس الظهر، وهو عبارة عن انحناء فى منطقة أعلى الظهر بالعمود الفقرى، ما يحدث خللا بوظائف العمود الفقرى وضعفها، وبالتالى سهولة تقوس القامة بعدما كان وضعها الطبيعى مستقيما.







وفي هذا السياق قال الدكتور رامي عاطف أخصائي العلاجي الطبيعي، أن تقوس الظهر يعود لعدة أسباب، منها عيوب خلقية وتمتد الأثار السلبية لهذا المرض إلى التسبب بالإحراج وبالأخص لدي للفتيات.

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وأضاف أخصائي العلاجي الطبيعي، إن أسباب تقوس الظهر عديدة منها:1-عيوب خلقية2-الإصابة منذ الطفولة بفيروس أو ميكروب أدى إلى تآكل جزء من الفقرات نتج عنه اعوجاج الظهر.3-عوامل وراثية.4-شلل نصفى أدى إلى اعوجاج العمود الفقرى.5-تقدم السن.وأوضح رامي عاطف، أن تقوس الظهر يسبب الشعور بآلام، والعلاج يكون بتناول أدوية حسب الحالة الصحية، وقد تستدعى بعض الحالات تدخلا جراحيا، مثل اعوجاج الظهر الناتج عن الإصابة بالشلل النصفى، موضحاً أن الجراحة قد تسبب مشاكل صحية بالجهاز العصبى.وأشار أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أن الجلوس بوضعية خاطئة لفترة طويلة قد تحدث تغيرا بسيطا بشكل الظهر ولكن لا تسبب تقوس الظهر، كما أن التمارين الرياضية ليست علاجا للتقوس ولكن ينصح بها لتقليل استخدام مسكنات الألم لأن الإفراط فيها يسبب مشاكل صحية بالكلى.