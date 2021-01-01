شاي الزنجبيل أهمها.. علاج التهابات الأذن الداخلية

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يمكن أن تسبب التهابات الأذن الداخلية التهاب أجزاء معينة من الأذن الداخلية، وقد تؤثر هذه الالتهابات على سمع الشخص وتوازنه، غالبًا ما تحدث عندما يصاب الشخص بنزلة برد أو إنفلونزا أو إذا انتشرت عدوى الأذن الوسطى في الأذن الداخلية.



الأذن الداخلية هي أعمق جزء من أذن الإنسان، يقع في نهاية أنابيب الأذن، إنه جزء الأذن الذي يحول الموجات الصوتية إلى نبضات عصبية، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في مساعدة الشخص على التوازن.



يمكن أن تتسبب التهابات الأذن الداخلية في التهاب هياكل الأذن الداخلية ، مما قد يؤدي إلى عدد من الأعراض. وتشمل الغثيان والدوخة والإحساس بعدم التوازن وضعف السمع.

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علاجات التهاب الأذن الداخليةفي بعض الحالات النادرة ، قد يستخدم الطبيب الأدوية المضادة للفيروسات أو المضادات الحيوية لعلاج الفيروس أو البكتيريا ، على التوالي ، التي تسببت في التهاب الأذن الداخلية. ومع ذلك ، فإنهم غالبًا ما يعالجون أعراض التهابات الأذن الداخلية فقط ، وليس العدوى نفسها، وفقا لما نشره موقع medicinenet. .قد يأخذ الشخص مضادات الهيستامين أو البنزوديازيبينات لعلاج الدوار، يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين أيضًا في تخفيف الغثيان والدوار.تشمل مضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية فيكسوفينادين (أليجرا) وديفينهيدرامين (بينادريل) ولوراتادين (كلاريتين).قد يوصي الطبيب أيضًا بمضادات القيء ، مثل prochlorperazine ، للمساعدة في السيطرة على الغثيان والقيء ، أو مثبط الدهليزي مثل Meclizine. ومن الشائع أيضًا أن يصف الأطباء المنشطات لعلاج الالتهاب.العلاجات المنزليةقد يرغب الشخص المصاب بعدوى الأذن الداخلية أيضًا في تجربة بعض العلاجات المنزلية التالية للمساعدة في تخفيف الأعراض.الزنجبيل للغثيان والدوارتشير بعض الدراسات إلى أن شاي الزنجبيل يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للدوار. تشير دراسات أخرى إلى أن الزنجبيل علاج فعال للغثيان.ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الباحثين أجروا هذه الدراسات على المشاركين الذين يعانون من دوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV) ، وهو نوع مختلف من الدوار عن ذلك الذي يحدث مع التهاب التيه. ومع ذلك ، فإنهم يتشاركون في بعض الأعراض ، بما في ذلك الغثيان.العلاجات المنزلية الأخرى للغثيانبعض العلاجات المنزلية الأخرى التي يمكن للشخص أن يحاولها للمساعدة في تقليل الغثيان تشمل:نعناعقرفةبروتينمشروب رياضي بديل للكهرباءتركز معظم الأبحاث حول هذه العلاجات المنزلية على فعاليتها في علاج الغثيان المرتبط بالحمل أو العلاج الكيميائي. ومع ذلك ، قد يرغب الشخص في المحاولة بنفسه لمعرفة ما إذا كانت العلاجات تساعد في الغثيان المرتبط بالتهابات الأذن الداخلية.