وصفات طبيعية لتنظيف البشرة من آثار المكياج والتلوث.. عشان وشك ينور



وصفات طبيعية لتنظيف البشرة وصفات طبيعية لتنظيف البشرة

تتعرض البشرة طوال اليوم للمواد الكيميائية المكون منها مستحضرات التجميل المختلفة بالإضافة إلى التلوث البيئى من أتربة وغيرها من الأشياء التى تتسبب فى ظهور مشاكل جلدية مع مرور الوقت، لذلك يجب تنظيف البشرة بشكل يومى للتخلص من أثار الملوثات التى تعرضت لها طوال الوقت، من خلال اتباع وصفات طبيعية لتنظيف البشرة والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "stylecraze".



وصفات طبيعية لتنظيف البشرة: العسل

يساعد العسل على تنظيف وترطيب البشرة وكذلك التخلص من تجاعيد الوجه من خلال تحضير بعض الحليب الطازج مع 3 ملاعق صغيرة من العسل وخلط المزيج لعمل عجينة سميكة وتوزيعها على الوجه والرقبة وتركها لمدة 30 ثانية وفركها برفق، ثم غسل الوجه والرقبة بالماء وتجفيفهما بلطف، مع تكرار الوصفة ثلاث مرات فى الأسبوع.



وصفة الحمص والكركم لتنظيف البشرة

يحتوى دقيق الحمص على خصائص مضادة للأكسدة وكذلك مضادة للميكروبات كما يساعد الكركم على تفتيح البقع الداكنة وتقليل حب الشباب وتنظيف البشرة، من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من الحمص مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، وبعض اللبن ثم خلط المكونات لعمل عجينة ووضعها على الوجه والرقبة وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة مرتين فى الأسبوع على الأقل لتنظيف البشرة.

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وصفة دقيق الشوفان لتنظيف البشرةيساعد دقيق الشوفان على تنظيف البشرة من خلال تحضير ملعقة كبيرة من اللبن مع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان والعسل وعمل عجينة من هذه المكونات، ووضعها على الوجه والرقبة ثم فركها بحركة دائرية وغسل الوجه والرقبة بالماء مع تكرار الوصفة مرة واحدة فى الأسبوع للحصول على بشرة نظيفة.وصفة الحليب لتنظيف البشرةيعتبر الحليب منظف فعال للبشرة كما يساعدها على الترطيب، من خلال تحضير كميات متساوية من الملح واللبن، وخلطهما ببعض ثم غمس كرة قطنية فى الخليط وتوزيعه على الوجه والرقبة وتركه لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء مرة أو مرتين فى الأسبوع.