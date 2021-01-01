6 نصائح لمساعدتك فى علاج تلعثم طفلك.. "اتكلمى ببطء وانتبهى للغة جسدك"



علاج تلعثم طفلك علاج تلعثم طفلك



قد تلاحظ الأم أحيانًا تلعثم طفلها عند التحدث معها، أو مع أشقائه ما يجعلها تشعر بالقلق والتوتر وتبحث عن طرق مختلفة تساعده على أن يثق بنفسه وينطق الحروف بطريقة صحيحة ويتحدث دون أن يتلعثم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق عدة نصائح نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "stutteringhelp".

إزاى تعالجى تلعثم طفلك؟

اتكلمى ببطء

يجب على الأم أن تتحدث ببطء وبهدوء مع طفلها ولا تتسرع فى الحديث وأن تتوقف أثناء التحدث وتكمل حديثها، حتى يقلدها طفلها بدلا من أن تصرخ فى وجهه وتنتقد تلعثمه بطريقة تجعله يفقد الثقة فى نفسه وتزيد من مشكلته فى التلعثم.



سبيه يتكلم

يجب على الأم أن تكف عن طرح الكثير من الأسئلة على طفلها وتدع له الحرية فى التحدث والتعبير عن أفكاره ومشاعره، حتى يصبح أكثر لباقة وطلاقة عند التحدث مع الأخرين.



خليه يحس باهتمامك

يجب على الأم أن تستخدم تعبيرات وجهها ولغة جسدها لتعبر عن طفلها مدى اهتمامها وسعادتها بالاستماع له، مما يجعله يشعر بالراحة ويساعد على التحدث .

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خصصى وقت لطفلكيجب على الأم أن تخصص بعض الوقت للتحدث مع طفلها وتشعره باهتمامها وإنصاتها له، وتتحدث معه ببطء وهدوء، مما يساعد على تقوية ثقة الطفل بنفسه ويعبر عن رأيه ومشاعره ويتحدث بطلاقة مع مرور الوقت.اطلبى المساعدةيجب على الأم أن تطلب المساعدة من أفراد الأسرة الأخرين، بأن يتحدثوا ويستمعوا للطفل طوال الوقت، دون أن يقاطعوه مما يساعده على التحدث دون أن يتلعثم.بلاش تنتقديهيجب على الأم أن تتجنب انتقاد تلعثم طفلها ولا تقاطعه عند التحدث معه ولا تطرح عليه الكثير من الأسئلة بل تدعه يعبر عن ذاته أكثر وتستمتع له باهتمام.