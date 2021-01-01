4 أشياء تخلص منها فى بداية 2022 لجذب الطاقة الإيجابية



بداية 2022 لجذب الطاقة الإيجابية بداية 2022 لجذب الطاقة الإيجابية



توقعات كثيرة يملؤها الأمل والتفاؤل لعام 2022 بأنه سيكون أفضل من عامي 2020 و2019، ونحن على أعتابه نتمنى من الله أن يكون سعيدًا خاليًا من المشاكل والأزمات مليء بالطاقة الإجابية وخال تماما من الطاقة السلبية لذا علينا الاهتمام بطاقة الإنسان والمكان وعدم التفكير فى الذكريات المؤلمة والتخلى عن الأشخاص السلبيين والمؤذيين فى حياتنا، وفقا لما ذكرته مطورة الطاقة الدكتورة مها العطار في حديثها لـ "اليوم السابع"، محددة 4 أشياء يجب تركها خلفنا على أعتاب السنة الجديدة.

أشياء يجب التخلص منها في بداية 2022

الذكريات السلبية

من المهم أن نستقبل العام الجديد ومع حلول رأس السنة بالكثير من الذكريات الإيجابية حتى نبدأ حياة سنة سعيدة وناجحة في بداية العام الجديد، لذلك يجب علينا التخلص من كل الذكريات السلبية التي أصابتنا بالحزن وخيبة الأمل في العام الماضي حتى لا تسبب لنا متاعب أخرى في العام الجديد.

الملابس القديمة

أمر ضروري جدًا أن نتخلص من ملابسنا القديمة وخصوصا التي حملت العديد من الذكريات السلبية لنا خلال العام الماضي، فيجب أن تخرجي كل ملابسك القديمة من غرفتك ومن دولابك وتتخلصي منها عبر التبرع بها للمحتاجين.

الأشخاص السلبيين

كما أوضحت مطورة الطاقة أنه من الخطر على حياتك عموما أن تحيط نفسك بأشخاص سلبيين ومؤذيين فما بالك بعام جديد نتمنى أن يكون سعيد وجميل، لذلك عليك التخلص من جميع الأشخاص الذي يمدوك بالطاقة السلبية ويستنزفون طاقتك الإيجابية.

التخلص من بطاريات الساعات الفارغة

يجب عليك استبدال كل البطاريات الفارغة من الساعات الموجودة في منزلك، ووضع بطاريات ممتلئة وجديدة حتى تعمل كل ساعات المنزل بشكل صحيح، ولا تتوقف أو تتأخر عن التوقيت الصحيح لأن هذا أمر ضار جدًا بالنسبة لطاقتك الإيجابية في العام الجديد.