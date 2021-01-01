لبنان.. طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار



سلطة الزبادي بالخيار سلطة الزبادي بالخيار



سلطة الزبادي من الأطباق الجانبية الشهيرة في لبنان، حيث يتناولها الكثير مع الأكلات الرئيسية وخاصة المشويات.



سلطة الزبادي

سلطة الزبادي والخيار اللبنانية جاهزة للتقديم في دقائق ومصنوعة من بعض المكونات البسيطة، طازجة ومبردة ويمكن صنعها في وقت مبكر.



مكونات سلطة الزبادي

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زبادي سادة قليل الدسمنصف كوب ماء4 حبات من الخيار مفرومة ناعماً1 ملعقة طعام نعناع مجفف4 فصوص ثوم مضغوطة أو مبشورة1 ملعقة صغيرة ملحزيت زيتون بكرطريقة عمل سلطة الزبادي1- ضعي اللبن والماء في وعاء كبير واستخدمي مخفقة أو شوكة لخلطهما حتى يصبح المزيج ناعمًا.2- يُضاف الخيار والنعناع والثوم والملح ويُحرّك المزيج جيدًا.3- تذوق واضبط التوابل، أو أضف بضع ملاعق كبيرة من الماء لتخفيف الصلصة حسب الرغبة.4- قدميها باردة مع القليل من زيت الزيتون البكر الممتاز