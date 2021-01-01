لبنان.. طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار

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سلطة الزبادي بالخيار


سلطة الزبادي من الأطباق الجانبية الشهيرة في لبنان، حيث يتناولها الكثير مع الأكلات الرئيسية وخاصة المشويات.

سلطة الزبادي
سلطة الزبادي والخيار اللبنانية جاهزة للتقديم في دقائق ومصنوعة من بعض المكونات البسيطة، طازجة ومبردة ويمكن صنعها في وقت مبكر.

مكونات سلطة الزبادي

زبادي سادة قليل الدسم
نصف كوب ماء
4 حبات من الخيار مفرومة ناعماً
1 ملعقة طعام نعناع مجفف
4 فصوص ثوم مضغوطة أو مبشورة
1 ملعقة صغيرة ملح
زيت زيتون بكر

طريقة عمل سلطة الزبادي

1- ضعي اللبن والماء في وعاء كبير واستخدمي مخفقة أو شوكة لخلطهما حتى يصبح المزيج ناعمًا.

2- يُضاف الخيار والنعناع والثوم والملح ويُحرّك المزيج جيدًا.
3- تذوق واضبط التوابل، أو أضف بضع ملاعق كبيرة من الماء لتخفيف الصلصة حسب الرغبة.

4- قدميها باردة مع القليل من زيت الزيتون البكر الممتاز

المصدر: elbalad

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