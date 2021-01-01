بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة ضاني بالنعناع



كفتة ضاني بالنعناع كفتة ضاني بالنعناع



كفتة ضاني بالنعناع من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك و ضيوفك بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.



قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كفتة ضاني بالنعناع .





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مقادير كفتة ضاني بالنعناعلسلطة الحمص4 حبة بنجر صغير ومسلوقملحفلفل2 ملعقة كبيرة زيت زيتون2 فص ثوم1 ملعقة صغيرة كمونللكفتة600 جرام لحم ضاني مفرومبصل مفروم3 فص ثوم مفروم1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجروش1 ملعقة صغيرة بذور كمون محمصملحنصف كوب نعناع مفرومربع كوب بقدونس مفرومطريقة تحضير كفتة ضاني بالنعناع- في طاسة على النار يشوح البصل والثوم ويضاف الكمون والفلفل الأحمر المجروش .- في بولة يضاف اللحم المفروم وخليط البصل والثوم والتوابل مع البقدونس والنعناع وتخلط وتشكل على شكل كور صغيرة وتترك في الثلاجة حتى تتماسك .- تشوى كرات اللحم على الجريل حتى تطهى.- في كبة يضاف الحمص المسلوق والبنجر وزيت الزيتون والثوم والكمون والملح والفلفل ويضرب الخليط جيدا حتى ينعم .- في طبق التقديم يضاف خليط الحمص والكفتة الضاني وتقدم .