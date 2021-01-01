جامعة عين شمس تعلن عن وظائف قيادية.. اعرف الشروط



جامعة عين شمس جامعة عين شمس





تعلن جامعة عين شمس عن شغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام وذلك طبقا للقانون رقم ١١ لسنة ٨١ وهى :

*مدير عام الإدارة العامة للأمن

*مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية

*أمين كلية الزراعة

*امين كلية التربية



فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصياً للمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون - العباسية - بالقاهرة

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اعتبارا من ٢٠٢٢/١/٣ ولمدة شهر وذلك طبقا للشروط الواردة ببطاقة الوصف كالتالي:* مؤهل دراسي عالي مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل.* قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفه من المستوي الوظيفي الاول من داخل الجهاز الإداري.* او قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري.* اجتياز البرامج التدريبية وكذا نظام التدريب الوارد بأحكام القانون .* القدرة على القيادة والتوجيه* الالمام بإحدى اللغات الأجنبية*شهادة إجادة استخدام الحاسب الالي