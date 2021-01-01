رصد الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية قبل انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة



المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنه تبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.



وأضاف " المصدر" أنه يتم رصد الأماكن الشاغرة بالجامعات قبل انطلاق المرحلة ، بينما يتم في المرحلة الرابعة القبول عن طريق الجامعات على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.



وننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة :

قد يعجبك أيضا...

الهندسة 70%علوم الحاسب 65%التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%الفنون التطبيقية علمي - فنون علمي 63%الطب البشري 85%طب الأسنان 82%العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%الطب البيطري 75 %العلوم الأساسية 60%الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59%الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناءالإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%تنسيق الجامعات الخاصة والأهليةالهندسة : 65%علوم الحاسب : 62%التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%الفنون التطبيقية علمي : 59%العلوم الأساسية : 58%الطب البشري : 82%طب الأسنان : 79%العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%الطب البيطري : 73 %وجاء خفض الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان ليكون كالتالي:الطب البشري 80 %الهندسة 63%علوم الحاسب 60%التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%الفنون التطبيقية علمي - فنون علمي 58%طب الأسنان 77%العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%الطب البيطري 70%العلوم الأساسية 56%الإعلام – لغات وترجمة -الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 55%الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية