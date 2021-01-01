علي جمعة يكشف صحة حديث كذب المنجمون ولو صدقوا



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



كذب المنجمون ولو صدقوا أو صدفوا.. مقولة أم حديث؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق خلال لقائه ببرنامج " من مصر"، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”.







وقال الدكتور علي جمعة ، إن كذب المنجمون ولو صدقوا أو صدفوا” ليس حديثا كما يشاع، بل هو من كلام المجربين، عندما وجدوا أن الحكاية وصلت إلى هذه الكوميديا السوداء.

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وأوضح أن ما يفعله المنجمون ليس علما لأن العلم يبحث عن الحقيقة الواقعية ولا يحاول التلفيق المضحك، فالصفات التى يقولونها تكون عامة فمثلا شخص يحب الهدوء فكل الناس تحب الهدوء وأحيانا يملون منه، فلا يمكن أن يندرج هذا تحت العلم، خاصة أنهم يربطوه بحركة الأفلاك.سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتهاهل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق؟.. الإفتاء توضحعلي جمعة: توقعات الأبراج لأمور الغيب حرام وتدل على سطحية فاعلهاقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن جميع الأديان السماوية منعت الإنسان من الضرب بالغيب وهو التوقع لما قد يحدث غدا.وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الله تعالى وصف نفسه وصفا لم يصفه لأحد غيره (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ)، منوها إلى أن الإنسان عنده شهوة للمعرفة وهذه الشهوة تدفعه في بعض الأحيان للخروج عن الصراط المستقيم.وأشار إلى أنه لذلك أصبح عندنا أشياء نضرب بها في الغيب، مع العلم أن هذه الأمور كانت موجودة أيضا في قديم الزمن، منوها إلى أن توقعات الأبراج لما يحدث في المستقبل حرام شرعا وتدل على عقلية سطحية وتافهة وغير واقعية وسيحاسب فاعلها أمام الله لأنه سعى إلى تجهيل نفسه والخروج بها من التفكير الصحيح إلى التفكير المعوج.وذكر أن هذا الكلام ضرب من الخرافات وليس هناك علم بهذه الكيفية، لافتا إلى أن القياس يجوز في الأمور والأشياء، ولكن لا يجوز في الأشخاص لأن كل شخص له قصة، ولذلك فالإطلاق على الأشخاص بشكل عام هو تلبيس للحق بالباطل والباطل بالحق.وأوضح أن تحديد موعد طلوع الشمس وغروبها كل يوم لا يعد ضربا بالغيب ولكنه علم وحسابات وتأملات.تعليق علي جمعة على قراءة الطالع في السنة الجديدةعلق الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، على من يقرأون الطالع فى السنة الجديدة ويصدقونه قائلاً: “أوهام وكلام فاضي”.وأضاف "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج " من مصر"، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن من يقرأون الطالع ويصدقون ما سيحدث لهم فى العام الجديد كل هذة أوهام هو يؤكدها لنفسه حتى يصير هو أسيرا لها ولا يستطيع أن يخرج منها ويتعجب.وأوضح أن الدراما ساهمت فى محاربة هذه العقليات، مثل الفنان الراحل صلاح ذو الفقار الذي قدم عملا عن هذه الأوهام بأنه يصبح الصباح يقرأ “سيأتيك رزق اليوم” فيموت عمه فيرثه فيعتقد أنها كذلك ثم تبين له فى النهاية أنه “كلام فاضي”.وأكد أنه يجب على الإنسان أن يسير بالقواعد المنطقية العلمية ولا يسير طبقا للأوهام، لأن الأوهام ستربي عندنا عقلية الوهم وعقلية الوهم صعبة جداً يستطيع كل أحد أن يتلاعب بها، كذلك فيلم “الكف” للفنا الراحل أيضًا فريد شوقي أن ابنه الأول سيموت عندما يتزوج ومات بالفعل، أما الثاني أرغم على أن يتزوج ولم يمت، فهذا وهم يجب أن نقضي عليه ونصبر لحكم الله تعالى ولا نسلم أنفسنا لأقرب طريق لمثل هذه الأوهام.