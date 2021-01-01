خاص المستشار القانوني لـ الأهلي : حكم عودة العامري فاروق واجب النفاذ

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العامري فاروق

شدد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي على أن حكم عودة العامري فاروق للنادي واجب النفاذ.

وقال عثمان في تصريحات لـ FilGoal.com: "حكم القضاء الإداري لصالح العامري فاروق واجب النفاذ دون إعلان".

وتابع "النادي الأهلي تضامن مع العامري وأكد صحة إجراءات الانتخابات وعدم جواز عدم اعتماد فوزه".

وشدد "الأهلي يثق في الدولة المصرية وينتظر تنفيذ حكم القضاء من قبل وزير الشباب والرياضة لأنه صدر في الشق العاجل".

وكان العامري فاروق قد عرض على الجمعية العمومية للموافقة على فوزه بالتزكية والتي وافقت بعد حصوله على 19 ألف صوت خلال الانتخابات التي أقيمت يوم 26 نوفمبر الماضي.

وطعن العامري ضد الحكم وكلف الأهلي محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي بمتابعة الدعوى.

وكان محمود الخطيب قد فاز بانتخابات رئاسة الأهلي للدورة الثاني برفقة قائمته بالكامل.

المصدر: في الجول

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