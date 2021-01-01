

أفضل مشغلات الفيديو المجانية في أندرويد أفضل مشغلات الفيديو المجانية في أندرويد

يمتلك نظام أندرويد مجموعة كبيرة من التطبيقات الخارجية التي يمكنك تثبيتها واستخدامها بدلًا من تطبيقات النظام الرسمية.



وتعتبر مشغلات الفيديو أحد أشهر هذه التطبيقات والتي يمتلئ بها متجر جوجل بلاي، وهي تقدم مجموعة متنوعة من الخصائص المختلفة.



وفيما يلي نقدم لكم مجموعة من أهم تطبيقات مشغلات الفيديو الخاصة بنظام أندرويد والتي يمكنك الاعتماد عليها في هاتفك.

قد يعجبك أيضا...

تطبيق VLCيعتبر تطبيق VLC أحد أشهر مشغلات الفيديو عبر مختلف المنصات، حيث يمتلك نسخة خاصة لأجهزة ويندوز وماك وآيفون أيضًا.ويوفر لك التطبيق مجموعة كبيرة من المميزات المتنوعة التي تفيد المستخدمين وهذا ما يجعله أحد أشهر التطبيقات.ويسمح لك التطبيق ببث مقاطع الفيديو وملفات الصوت من جهاز لآخر، بالإضافة لتشغيل المقاطع المحفوظة في أحد أجهزتك الخارجية. كما يدعم التطبيق جميع تنسيقات ملفات الفيديو والصوت بشكل عام.تطبيق KMPlayerيمكنك أن تجد هذا التطبيق في الكثير من هواتف أندرويد المختلفة والخاصة بمختلف المستخدمين، حيث يقدم التطبيق مجموعة كبيرة من الميزات.يدعم التطبيق تشغيل مقاطع الفيديو بدقة عالية بالإضافة إلى تعديل الإضاءة الخاصة بالمقاطع وبث المقاطع من هاتفك إلى أجهزة كروم كاست.ويوفر التطبيق مجموعة من السمات المختلفة التي يمكنك الاختيار من بينها كما ترغب لتخصيص استخدامك للتطبيق، كما يوفر مجموعة سمات متنوعة وبسعر أعلى قليلًا من السمات المعتادة.وتستطيع تحويل المقاطع الصوتية بتنسيق MP3 عبر التطبيق بالإضافة إلى تعديل مقاطع الفيديو وقصها واستخدامها بشكل مختلف.تطبيق Nova Video Playerيعمل هذا التطبيق على جمع مقاطع الفيديو من جميع الأماكن من هاتفك ومن ثم يضعها أمامك في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.وتستطيع عبر التطبيق تحميل ملفات الترجمة المختلفة لمقاطع الفيديو الموجودة في هاتفك بالإضافة إلى مشاهدة المقاطع المرفوعة على الإنترنت.ويدعم التطبيق جميع التنسيقات المشهورة للملفات. كما يسمح لك بالوصول مباشرةً إلى المقاطع المضافة حديثًا في هاتفك ويدعم تشغيل المقاطع بشكل تلقائي من حيث توقفت.ويمتاز هذا التطبيق بعدم احتوائه على أي إعلانات بالإضافة لكونه مجانيًا. وبالتالي يقدم أفضل تجربة استخدام لتطبيق تشغيل فيديو في هواتف أندرويد بشكل عام.