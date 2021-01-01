حققت شركة آبل الأمريكية إنجاز جديدا لها في الأسواق الصينية، حيث استطاعت هواتف آيفون أن تكون الهواتف الذكية الأكثر مبيعا في الصين بنسبة سوقية 23.6 % .
وبحسب Counterpoint Research فإن هواتف آيفون استحوذت على سوق الهواتف الذكية الصينية للشهر الثاني على التوالي بلا أى منافس باستحواذ بلغ 23.6 % بعد أن كانت الشهر الماضى 22 % ، لتأتى بعدها شركة فيفو الصينية في المركز الثاني بنسبة 17.8 % .
وفقا لموقع PhoneArena فإن صعود شركة آبل إلى القمة في الصين يرجع إلى شعبية سلسلة هواتف iPhone 13 التى تم إطلاقها مؤخرا، والتي توفر ميزات تصوير محسّنة وعمر بطارية أطول ، والتى يقترب سعرها من هواتف iPhone 12 تقريبًا.
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التعليقات على هواتف آيفون تكتسح الأسواق الصينية بلا منازع وتصبح الأكثر مبيعا
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