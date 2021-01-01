

ميزة ردود الفعل على الرسائل تصل رسميا لتطبيق Telegram ميزة ردود الفعل على الرسائل تصل رسميا لتطبيق Telegram

حصل اليوم، تطبيق Telegram، للهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي Android، وiOS، على تحديث جديد، يجلب معه العديد من، المميزات الجديدة، بما في ذلك، ميزة ردود الفعل على الرسائل، التي تشبه الموجودة في، تطبيق فيس بوك ماسنجر، وميزة ترجمة الرسائل، بالإضافة إلى، ميزة المفسد، التي تتيح لك إمكانية، إخفاء جزء من رسالتك، بحيث لا يتمكن الأشخاص، من قراءتها إلا إذا أرادوا ذلك، ويأتي هذا التحديث، بعد أقل من شهر، من حصول تيليجرام، على تحسينات في الخصوصية، وذكاء أنيق لحذف الرسائل.



ميزة ردود الفعل، التي يجلبها التحديث الجديد، لتطبيق Telegram، ستتيح للمستخدمين إمكانية، إضافة رمز تعبيري، على رسالة ما، تعبر فيها عن حالتك، بدلا من الرد، برسالة نصية، أو صوتية، وهذه الميزة تكون نشطة دائما في، الدردشات الخاصة، ويمكن تفعيلها بواسطة، مسؤولي الدردشات الجماعية، والقنوات، ويمكنك الرد برمز تعبيري، من خلال، الضغط مرتين على، أي رسالة، لفتح قائمة الرموز التعبيرية، واختيار الرمز المناسب، مع العلم بأن، ميزة ردود الفعل على الرسائل، مطابقة تماما، للميزة الموجودة، في التطبيقات المنافسة، أمثال Mes­sen­ger، وSlack، وDis­cord، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الميزة، نشطة دائما في، الدردشات الخاصة.



كما أن هذا التحديث، يجلب معه أيضا، ميزة المفسد، التي تسمح لك، بإخفاء جزء من، رسائل Telegram، التي ترسلها لأصدقائك، لمنع أي شخص، من قراءة تفاصيل الرسالة، إلا الشخص الذي، أرسلت له الرسالة، ويمكنك تفعيل هذه الرسالة، من خلال خيار Spoil­er الجديد، وكل ما سيتوجب عليك فعله، هو تحديد الجزء، الذي تريد إخفاؤه، من الرسالة، والضغط على خيار Spoil­er، أو المفسد، حتى يتم إخفاء هذا الجزء من الدردشة، ولمعرفة ما هو مخفي، ما عليك سوى النقر على، المفسد للكشف عن النص.

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ومن أهم المميزات، التي سيحصل عليها، تطبيق Telegram، هي ميزة ترجمة الرسائل، حيث إنك إذا، قمت بتفعيل ميزة الترجمة، من قائمة الإعدادات، سيظهر لك زرا خاصا، بالترجمة، في كل مرة، تضغط على أي رسالة، ويمكنك تحديد اللغات، التي تتحدثها، واللغات التي تريد، ترجمتها دائما.