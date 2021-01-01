مواصفات وأسعار هاتف Ulefone Armor X10

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مواصفات وأسعار هاتف Ulefone Armor X10

في الأيام الأخيرة، من عام 2021، أعلنت معظم الشركات، عن هواتف ذكية جديدة، بما في ذلك، شركة Ule­fone، التي أعلنت عن، الهاتف Ule­fone Armor X10، بجسم متين، ومواصفات جيدة للغاية، مقارنة بالسعر الاقتصادي، حيث يضم بطارية ضخمة، ومعالجا مقبولا، من ميديا تيك، وكاميراتين في الخلف، وللاطلاع على باقي المواصفات، تابعوا هذا المقال الجديد.

مواصفات هاتف Ulefone Armor X10
هاتف Ule­fone الجديد، مصمم حول، شاشة IPS LCD، بحجم 5.45 بوصة، وبدقة 1440×720 بكسل، ويضم كاميراتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بجانب فلاش LED مزدوج، بالإضافة إلى أن، Ule­fone Armor X10، يضم كاميرا أمامية، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، مثل الكاميرات الخلفية.

يتم تشغيل، الهاتف Ule­fone Armor X10، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Medi­atek Helio A22، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Pow­erVR GE8320، بالإضافة إلى، 4 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، مع 32 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، وهذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة.

وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة 5180 ملي أمبير، وتدعم الشحن العادي، بقوة 10 واط، ويتم شحنها من خلال، منفذ USB Type‑C 2.0، أما بخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، مقاومة الغبار، والماء بشهادة IP68 / IP69K، (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)، ومقاومة السقوط للخرسانة، حتى 1.2 متر، كما أن الهاتف، يدعم تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، ويدعم أيضا، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM، مع دعم خاصية NFC.

سعر الهاتف Ulefone Armor X10
الهاتف Ule­fone Armor X10، متوفر حاليا للشراء، من خلال متجر AliEx­press، بسعر يبلغ حوالي، 150 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم 32 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.

المصدر: قل ودل

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