مواصفات وأسعار هاتف Ulefone Armor X10

في الأيام الأخيرة، من عام 2021، أعلنت معظم الشركات، عن هواتف ذكية جديدة، بما في ذلك، شركة Ulefone، التي أعلنت عن، الهاتف Ulefone Armor X10، بجسم متين، ومواصفات جيدة للغاية، مقارنة بالسعر الاقتصادي، حيث يضم بطارية ضخمة، ومعالجا مقبولا، من ميديا تيك، وكاميراتين في الخلف، وللاطلاع على باقي المواصفات، تابعوا هذا المقال الجديد.
مواصفات هاتف Ulefone Armor X10
هاتف Ulefone الجديد، مصمم حول، شاشة IPS LCD، بحجم 5.45 بوصة، وبدقة 1440×720 بكسل، ويضم كاميراتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بجانب فلاش LED مزدوج، بالإضافة إلى أن، Ulefone Armor X10، يضم كاميرا أمامية، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، مثل الكاميرات الخلفية.
يتم تشغيل، الهاتف Ulefone Armor X10، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Mediatek Helio A22، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، PowerVR GE8320، بالإضافة إلى، 4 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، مع 32 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، وهذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة.
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