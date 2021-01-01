

تحديث Android 12 المستقر يصل إلى الهاتف Nokia G50 تحديث Android 12 المستقر يصل إلى الهاتف Nokia G50

في شهر أكتوبر الماضي، تم إطلاق، الهاتف Nokia G50، مع نظام Android 11، والآن، أعلنت شركة HMD، عن وصول نظام Android 12، المستقر لهذا الهاتف، صاحب المواصفات المتوسطة، والذي يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنها، أكدت أن مستخدمي، الهاتف نوكيا جي 50، في فنلندا، وبعض الدول الأوروبية، يمكنهم تثبيت التحديث الآن.



تحديث Android 12 المستقر، للهاتف Nokia G50، سيصل برقم الإصدار V2.160، وبحجم يبلغ حوالي، 2.09 جيجا بايت، وسيجلب تصحيح أمان Android، لشهر نوفمبر 2021، بالإضافة إلى أنه، سيوفر مرونة أكبر، لتجربة المستخدم، وبعض وظائف الخصوصية الجديدة، من بينها لوحة جديدة، تجمع تقريرا عن، استخدام المعلومات، التي قدمتها التطبيقات المثبتة، في الساعات الأخيرة.



ومن أهم المميزات، التي سيوفرها أندرويد 12، لهاتف Nokia G50، هو أنه سيدمج واجهة جديدة، بتصميم متجدد، حيث سيكون هناك، المزيد من الرسوم المتحركة، داخل القوائم الرئيسية، ولوحات الألوان، ستتكيف تلقائيا، مع نظام التشغيل بأكمله، وستبرز الألوان، الأكثر لفتا للانتباه في، الخلفيات الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج شريط قوائم، سريع جديد في الأعلى، والذي سيحول المستخدم، مباشرة إلى قائمة الإعدادات، بحيث يمكن، إجراء تعديلات سريعة بسهولة، مثل سطوع الشاشة أو مستوى الصوت أو شدة الإخطارات.

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وعلى الرغم من، أن نظام التشغيل الجديد، Android 12، وصل بالفعل، لبعض المستخدمين، في فنلندا، وروسيا، وأوكرانيا، إلى أن الشركة، لم تحدد موعد وصوله، للمستخدمين خارج أوروبا.