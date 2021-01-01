

سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark 8T سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark 8T

بعد هواتف Spark 8، Spark 8P، وSpark 8 Pro، أعلنت شركة تكنو، الآن، عن رابع هواتف، هذه السلسلة، تحت اسم Tec­no Spark 8T، مع مواصفات أفضل، من الهاتف سبارك 8، و8P، ولكنها أقل من الموجودة، في الهاتف سبارك 8 برو، حيث يضم، معالج Helio G35، من ميديا تيك، وكاميرا رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، بالإضافة إلى، شاشة عالية الجودة، ومواصفات أخرى ممتازة، سنتعرف عليها الآن.



مواصفات الهاتف Tecno Spark 8T

الهاتف سبارك 8 تي، يتوفر مع، شاشة IPS LCD، حجمها 6.6 بوصة، ودقتها 2408×1080 بكسل، ويتوفر كذلك، بمعالج تشغيل، من فئة، Medi­aTek Helio G35، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، أقل من المعالج Helio G85، الموجود في، الهاتف Spark 8 Pro، وبمعالج رسوميات، من فئة، Pow­erVR GE8320، كما أنه يعمل، بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم HIOS 7.6، ويضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام.



يحتوي هاتف Tec­no Spark 8T، على كاميراتين في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، يوجد بجانبها، فلاش LED رباعي، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف الجديد، من تكنو، يحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، ويحتوي كذلك، على فلاش LED مزدوج، في الأمام، والكاميرا الأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

قد يعجبك أيضا...

تم التأكيد على أن، هذا الهاتف، يضم بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، لا تدعم الشحن السريع، وبخصوص المميزات الأخرى، فالهاتف تكنو سبارك 8 تي، يدعم تركيب، بطاقة ذاكرة خارجية، بجانب شريحتي اتصال 4G، ويدعم أيضا، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM، مع دعم، مستشعر بصمات الأصابع، مثبت على الخلف.سعر الهاتف Tecno Spark 8Tسعر الهاتف Tec­no Spark 8T، يبلع حوالي 127 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.