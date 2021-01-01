سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark 8T

بعد هواتف Spark 8، Spark 8P، وSpark 8 Pro، أعلنت شركة تكنو، الآن، عن رابع هواتف، هذه السلسلة، تحت اسم Tecno Spark 8T، مع مواصفات أفضل، من الهاتف سبارك 8، و8P، ولكنها أقل من الموجودة، في الهاتف سبارك 8 برو، حيث يضم، معالج Helio G35، من ميديا تيك، وكاميرا رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، بالإضافة إلى، شاشة عالية الجودة، ومواصفات أخرى ممتازة، سنتعرف عليها الآن.
مواصفات الهاتف Tecno Spark 8T
الهاتف سبارك 8 تي، يتوفر مع، شاشة IPS LCD، حجمها 6.6 بوصة، ودقتها 2408×1080 بكسل، ويتوفر كذلك، بمعالج تشغيل، من فئة، MediaTek Helio G35، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، أقل من المعالج Helio G85، الموجود في، الهاتف Spark 8 Pro، وبمعالج رسوميات، من فئة، PowerVR GE8320، كما أنه يعمل، بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم HIOS 7.6، ويضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام.
يحتوي هاتف Tecno Spark 8T، على كاميراتين في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، يوجد بجانبها، فلاش LED رباعي، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف الجديد، من تكنو، يحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، ويحتوي كذلك، على فلاش LED مزدوج، في الأمام، والكاميرا الأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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