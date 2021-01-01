

تعرف على أسعار العملات الرقمية مساء اليوم تعرف على أسعار العملات الرقمية مساء اليوم

ينشر موقع السلطة أسعار العملات الرقمية اليوم السبت1 يناير 2022 وفقا لآخر التحديثات اليومية وأبرز التحركات التي تمر بها خلال اليوم حيث شهدت العملات المشفرة انخفاضا كبيرا من بداية تعاملات اليوم



أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة Bitcoin بنسبة 1.26% ليصل إلى 47036.77 دولار.



وارتفع سعر عملة Ethereum بنسبة 1.31 % لتصل 3709.36 دولار.

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ارتفع سعر عملة (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبه 1.62% ليصل إلى 147.39 دولار.كما ارتفع سعر عملة Stellar بنسبة 0.64% لتسجل 0.27113 دولار.وانخفض سعر عملة Bitcoin Cash ABC بنسبة 0.64% إلى 437.90 دولار.وارتفع سعر عملة Cardano بنسبة 0.59% لتسجل 1.31884 دولار.وذكر تقرير إخباري أوروبي أن عدد الشركات التي أصبحت تتبنى مدفوعات العملة المشفرة “العملات الرقمية” تتزايد في الفترة الأخيرة، مع توسع انتشار ”البيتكوين“ وعملات شس رئيسة أخرى، وتوجه عدد من الدول للاعتراف رسميا بمثل تلك العملات.وفي الوقت الذي أصبح فيه بيع وشراء العملات المشفرة سائدا بشكل متزايد فإن فرص إنفاق مثل هذه العملات لا تزال محدودة إلى حد ما حتى الآن بسبب استمرار التقلبات في سعرها.ومع ذلك هناك عدد متزايد من الشركات التي تتبنى العملات المشفرة؛ ما يسمح للعملاء باستخدامها كوسيلة رسمية للدفع مقابل سلعهم وخدماتهم.أول ماكينة صرافةوتم افتتاح أول ماكينة صراف آلي للعملات الرقمية في العالم في هندوراس هذا الأسبوع حيث سعى داعمو البيتكوين إلى تحفيز الطلب على الأصول الافتراضية بعد أن أصبحت السلفادور المجاورة أول دولة تؤسس عملة البيتكوين كعملة قانونية وتسمح الآلة، التي يطلق عليها محليًا "لا بيتكوينيرا" أو "la bitcoinera"، للمستخدمين بالحصول على العملات الرقمية المشفرة البيتكوين والإيثريوم باستخدام عملة ليمبيرا المحلية وتم تثبيتها في برج مكاتب في عاصمة تيجوسي غالبا من قبل شركة TGU Consulting.