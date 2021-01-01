

شاهد: تجربة قيادة لسيارة EQS 53 الكهربائية من مرسيدس-AMG شاهد: تجربة قيادة لسيارة EQS 53 الكهربائية من مرسيدس-AMG

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة EQS 53 الكهربائية من مرسيدس-AMG، وهي نسخة أكثر رياضية وقوة من سيارة EQS الكهربائية العادية من مرسيدس-بنز.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من EQS 53 الكهربائية من مرسيدس-AMG وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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