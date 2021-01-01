

جدد رخصة القيادة من منزلك .. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة جدد رخصة القيادة من منزلك .. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

تسهيلًا على المواطنين أصبح الكثير من الخدمات متاحة إلكترونيًا، ويمكنك القيام بها من منزلك، ما عاد بالنفع على المصالح الحكومية، إذ قللت الخدمات الإلكترونية من ازدحام المواطنين وتكدس الطوابير داخلها.



وأحد هذه الخدمات هي تجديد رخصة القيادة، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور عن هذه التسهيلات، حيث حدد قانون المرور ضرورة تجديد رخصة القيادة خلال 30 يوماً من انتهاء مدتها.



وفي حالة عدم التجديد بعد انتهاء المدة المحددة، يتعرض مالك الرخصة المنتهية إلى سحب الرخصة المنتهية، ومخالفة القيادة بدون ترخيص، بالإضافة إلى سحب رخصه القيادة أو مخالفة للسيارة، لذلك نوضح خطوات لك في السطور التالية تجديد رخصه القيادة من المنزل، تابع القراءة لتتعرف عليها.

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ادخل على بوابة مرور مصر الخاصة بوزارة الداخلي من خلال البحث عبر محرك البحث جوجل أو من الدخول إلى اللينك مباشرةً من خلال الضغط هنـا.خطوات التجديدلن تستطيع التمتع بهذه الخدمة قبل إنشاء حساب من خلال الضغط على الخانة المخصصة أعلى يسار الصفحة.اختر تجديد رخصة المركبة.يجب الموافقة على الشروط والأحكام​ حتي تستطيع تجديد الرخصة.​اختر رخصة المركبة المطلوب تجديدها.شروط التجديديجب أن تكون المركبة ملاكي أو دراجة نارية، وأيضاً أقل من 2030 سي سي​ .يجب دفع الرسوم والمخالفات والتأمين أيضاً لاتمام تجديد الرخصة.في حالة وجود حظر بيع، أوجوب الفحص الفني، أو عدم وجود ملصق إلكترون، لا يجوز توصيل الرخصة ​.لك حرية الاختيار إذا كنت تريد توصيل الرخصة إلى عنوان منزلك، أم تريد استلامها من وحدة المرور.في حالة اختيار توصيل الرخصة، سيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل، وسيتم عرض رقمها في الطلب الموجود .المستندات المطلوبةالرخصة السابقة .صورة من بطاقة الرقم القومي غير منتهية، مع الاطلاع على الأصل.شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات»​.