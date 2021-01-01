

iQOO U5 متطور ورخيص الثمن.. فيفو تكشف عن هاتف أندرويد بسعر اقتصادي iQOO U5 متطور ورخيص الثمن.. فيفو تكشف عن هاتف أندرويد بسعر اقتصادي

كشفت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو الصينية، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، عن هاتف ذكي مميز يسمى iQOO U5، واليوم بدأت الشركة بطرح الهاتف الاقتصادي للبيع في السوق الصيني بعد أيام قليلة من الإعلان عنه رسميا.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر هاتف iQOO U5 الجديد مقابل سعر يبدأ من 204 دولار أمريكي (أي 3200 جنيه مصري)، لنسخة 4 + 128 جيجابايت، بينما يأتي متغير بسعة 6 + 128 جيجابايت مقابل سعر حوالى 220 دولار (أي 3400 جنيه مصري)، أما بالنسبة لطراز 8 + 128 جيجابايت، يبلغ سعره 236 دولار أمريكي (أي 3700 جنيه مصري).



مواصفات هاتف iQOO U5

ينطلق هاتف iQOO U5، مزود بشاشة من نوع LCD ، بقياس 6.58 بوصة، بجودة عرض Full-HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، وتقنية HDR10 .

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ويحتوي هاتف iQOO الاقتصادي على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، ويتمتع الهاتف بإعداد كاميرا خلفية مزدوج، تحتوي على عدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.ويتم تشغيل هاتف iQOO U5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 + 6 + 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة من نوع UFS 2.2، تبلغ سعتها 128 جيجابايت.ويحتوي هاتف iQOO U5، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويضم الهاتف قارئ بصمات الأصابع مثبت بالإطار الجانبي للجهاز، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم الأحدث من iQOO، والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.