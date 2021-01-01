كشفت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو الصينية، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، عن هاتف ذكي مميز يسمى iQOO U5، واليوم بدأت الشركة بطرح الهاتف الاقتصادي للبيع في السوق الصيني بعد أيام قليلة من الإعلان عنه رسميا.
وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر هاتف iQOO U5 الجديد مقابل سعر يبدأ من 204 دولار أمريكي (أي 3200 جنيه مصري)، لنسخة 4 + 128 جيجابايت، بينما يأتي متغير بسعة 6 + 128 جيجابايت مقابل سعر حوالى 220 دولار (أي 3400 جنيه مصري)، أما بالنسبة لطراز 8 + 128 جيجابايت، يبلغ سعره 236 دولار أمريكي (أي 3700 جنيه مصري).
مواصفات هاتف iQOO U5
ينطلق هاتف iQOO U5، مزود بشاشة من نوع LCD ، بقياس 6.58 بوصة، بجودة عرض Full-HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، وتقنية HDR10 .
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التعليقات على iQOO U5 متطور ورخيص الثمن.. فيفو تكشف عن هاتف أندرويد بسعر اقتصادي
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