

نظرة شاملة عن هيونداي بايون 2022 الجديدة .. صور نظرة شاملة عن هيونداي بايون 2022 الجديدة .. صور

استقبل السوق المصري النسخة الجديدة كليًا هيونداي بايون موديل 2022، وتعد هذه السيارة هي احدث الاصدارات ضمن اسطول هيونداي في مصر، وتنتمي تلك النسخة إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وتضم باقة من التجهيزات الفنية إلى جانب تقنيات الحماية والامان، وبرامج دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى التصميم الخارجي الذي يحمل الكثير من اللمسات العصرية.



الاداء الفني للسيارة هيونداي بايون موديل 2022

تستمد السيارة هيونداي بايون 2022 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات طراز DSG، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 10.4 ثانية.



تصميم السيارة هيونداي بايون موديل 2022

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2580 مم، مدعومة بجنوط رياضية تتراوح بين 15 و 17 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4180 مم، وبعرض يبلغ 1551 مم، و 1500 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 411 لتر، مع مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي مدعومة باشارات LED، ومصابيح امامية نحيفة بالاضافة إلى مصابيح اخرى كبيرة الحكم من تصميم هندسي مميز على جانبي الصادم الامامي، ومصابيح ضباب خلفية.

تجهيزات السيارة هيونداي بايون 2022تحتوي السيارة على حزمة من التجهيزات الفنية باختلاف الفئات المطروحة ومنها، مكيف هواء اوتوماتيكي، وحساسات مطر، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، مع مفتاح ذكي، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة تختلف قياساتها بحسب الفئة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب انظمة المكابح ABS و EBD وخاصية الثبات الالكتروني، والتوازن الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات، مع قدرات اعلى تجهيزًا تتمثل في رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات.أسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SPIRIT 2022محرك 1400 سي سي بقيمة قدرها 299,000 جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2022 محرك 1400 سي سي بقيمة قدرها 325,000 جنيه.الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل ELITE 2022محرك 1400 سي سي بقيمة قدرها345,000 جنيه.الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ULTIMATE 2022 محرك 1400 سي سي بقيمة قدرها 365,000 جنيه



