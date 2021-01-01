استقبل السوق المصري النسخة الجديدة كليًا هيونداي بايون موديل 2022، وتعد هذه السيارة هي احدث الاصدارات ضمن اسطول هيونداي في مصر، وتنتمي تلك النسخة إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وتضم باقة من التجهيزات الفنية إلى جانب تقنيات الحماية والامان، وبرامج دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى التصميم الخارجي الذي يحمل الكثير من اللمسات العصرية.
الاداء الفني للسيارة هيونداي بايون موديل 2022
تستمد السيارة هيونداي بايون 2022 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات طراز DSG، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 10.4 ثانية.
تصميم السيارة هيونداي بايون موديل 2022
ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2580 مم، مدعومة بجنوط رياضية تتراوح بين 15 و 17 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4180 مم، وبعرض يبلغ 1551 مم، و 1500 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 411 لتر، مع مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي مدعومة باشارات LED، ومصابيح امامية نحيفة بالاضافة إلى مصابيح اخرى كبيرة الحكم من تصميم هندسي مميز على جانبي الصادم الامامي، ومصابيح ضباب خلفية.
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التعليقات على نظرة شاملة عن هيونداي بايون 2022 الجديدة .. صور
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